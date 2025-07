Crossout bon jeux

iBeerus

Le casque de Shorwell est un casque anglo-saxon de la première moitié du vie siècle découvert en 2004 à Shorwell, sur l'île de Wight.



Ce casque a été retrouvé dans la tombe d'un guerrier de haut rang avec d'autres objets de prestige, dont une épée. Réduit en plus de 400 morceaux, il est d'abord identifié comme un simple récipient en fer. Ce n'est qu'après sa reconstitution que sa véritable nature est dévoilée. Il est conservé au British Museum depuis 2006, mais pas exposé.



Parmi les six casques anglo-saxons connus, celui de Shorwell est le seul à ne pas relever de la catégorie des « casques à crête » nordiques ; il est en effet d'inspiration franque. C'est un objet fonctionnel et solide, conçu à partir de huit morceaux de fer rivetés ensemble et presque totalement dépourvu de décoration extérieure.



Actualités

Emmerson Mnangagwa.

2 août : après une grande offensive menée contre le Front du Sud puis contre l'État islamique, l'armée syrienne et ses alliés reprennent entièrement le gouvernorat de Deraa et le gouvernorat de Kuneitra.

2 août : Apple devient la première entreprise privée à valoir plus de 1 000 milliards de dollars en bourse.

1er août : la médaille Fields est remise à Caucher Birkar, Alessio Figalli, Peter Scholze et Akshay Venkatesh.

31 juillet : le vol AM-2431 Aeroméxico s’écrase au sol sans faire de victimes.

30 juillet : au Zimbabwe, le dirigeant sortant Emmerson Mnangagwa (photo) remporte l'élection présidentielle et les élections législatives.

Événements en cours : Affaire Benalla · Inondations au Japon · Grève générale à Mayotte · Purges en Turquie · Guerre civile yéménite · Guerre civile syrienne – Championnats du monde de badminton · Championnats sportifs européens



Nécrologie : Armand de Las Cuevas, Givi Chikvanaya, Winston Ntshona (2 août) · Mary Carlisle, Rick Genest, Fakir Musafar, Celeste Rodrigues (1er août) · Rafael Amador, Tony Bullimore, Jean-Yves Chatelais, Alex Fergusson, Nino Staffieri, Finn Tveter (31 juillet)



Le saviez-vous ?

Une illustration de la théorie des dominos.La théorie des dominos (dessin) a pour origine une métaphore du président Eisenhower à propos de la bataille de Diên Biên Phu.

Près de 100 ans se sont écoulés entre la prédiction de la découverte des ondes gravitationnelles et la première observation directe de celles-ci.

La Giralda, clocher de la cathédrale de Séville, est l’ancien minaret de la grande mosquée almohade, reconverti après la reconquête de la ville.

Contrairement à leurs concurrents européens, les États-Unis ont continué à privilégier, jusqu’au début du xxe siècle, la construction de voitures électriques et à vapeur.

Écrit vers 1500 av. J.-C., le papyrus Edwin Smith est le tout premier document connu à utiliser le mot « cerveau ».

Au sein des géants du Web, les GAFAM américains sont en concurrence avec les BATX chinois.

Événement

Deux millions d'articles !



Wikipédia en français a franchi ce seuil symbolique le 8 juillet, grâce à des milliers d'internautes bénévoles. Pour en savoir plus, consultez le communiqué rédigé par la communauté !

Présentation

Wikipédia est un projet d’encyclopédie collective en ligne, universelle, multilingue et fonctionnant sur le principe du wiki. Ce projet vise à offrir un contenu librement réutilisable, objectif et vérifiable, que chacun peut modifier et améliorer.



Wikipédia est définie par des principes fondateurs. Son contenu est sous licence Creative Commons BY-SA. Il peut être copié et réutilisé sous la même licence, sous réserve d'en respecter les conditions.



Les rédacteurs des articles de Wikipédia sont essentiellement bénévoles. Ils coordonnent leurs efforts au sein d'une communauté collaborative, sans dirigeant.



Aujourd'hui, Wikipédia en français compte :

2 007 989

articles 16 073

contributeurs enregistrés actifs

Comment contribuer ?

Chacun peut publier immédiatement du contenu en ligne, à condition de respecter les règles essentielles établies par la Fondation Wikimedia et par la communauté ; par exemple, la vérifiabilité du contenu, l'admissibilité des articles et garder une attitude cordiale.



De nombreuses pages d’aide sont à votre disposition, notamment pour créer un article, modifier un article ou insérer une image. N’hésitez pas à poser une question pour être aidé dans vos premiers pas, notamment dans un des projets thématiques ou dans divers espaces de discussion.



Les pages de discussion servent à centraliser les réflexions et les remarques permettant d’améliorer les articles.



Éphéméride du 3 août

1347 : Calais est pris par le roi Édouard III d'Angleterre au terme d'un siège de 11 mois.

1900 : la compagnie de pneumatiques Firestone est créée.

1914 : l'Allemagne déclare la guerre à la France et le Royaume-Uni à l'Allemagne.

1940 : les pays baltes sont annexés par l'Union soviétique.

1960 : le Niger déclare son indépendance.

1963 : les Beatles effectuent leur dernière prestation dans le Cavern Club à Liverpool.

2014 : début des massacres de Sinjar, menés par l'État islamique contre les yézidis.

Image labellisée du jour

Concurrente corde au pied lors d'une épreuve de ski nautique. (définition réelle 5 568 × 3 712)

Concurrente corde au pied lors d'une épreuve de ski nautique.

(définition réelle 5 568 × 3 712)

