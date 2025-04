Crossout é um jogo de ação MMO, ambientado num mundo post-apocalíptico. Foi desenvolvido pelos criadores do famoso War Thunder e propõe um jogablidade renovado com os termos diferentes.



Se achas que Crossout é o outro clone dos jogos de Wargaming ou o famoso War Thunder, então vais te surpreender - porque os Gaijins asseguraram disso, cambiando alguns aspectos importantes das suas produções anteriores. O mais importante é que agora se pode modificar os veículos! O jogador enfrenta(-se o desafio de fazer o seu próprio veículo de 4 (ou mais!) rodas desde o princípio, escolhendo entre milhares de componentes diferentes. Escqueça-te sobre os padrões de veículos, porque este jogo é um lugar certo para todos amantes de automobilismo e de Lego. Depende só de ti, como o teu carro vai parecer.



Assim, que queres que tenha o teu carro? Uma motosserra? Toma! Uma metralhadora? Não há problema! Este tipo de liberdade faz que cada veículo seja diferente e único no campo de batalha e exprime a criatividade do autor para causar estragos entre as fações da equipa dos inimigos.



Quando falamos sobre um jogo de Gaijin, não podemos nos esquecer sobre um sistema de dano que é incrivelmente avançado e que pode ser reconhecido nos outros jogos deste estudio no qual temos que nos esqueçer completamente das coisas como os pontos de vida. Cada veículo tem um ponto fraco e o truque é manter o nosso próprio veículo com a menor quantidade dos danos que seja possível e tentar utilizar habilmente os pontos fracos de nossos inimigos.



Os micro-pagamentos que podes encontrar neste Crossout não são invasivos e não tem o grande impacto no jogo. Não temos que pagar nem um centavo para derrotar um inimigo, que gastou uma fortuna por sua parte. Só tens que encontrar o ponto fraco dele!



Crossout é sem dúvida um jogo que não pode ser ignorado, então junta-te hoje a esta crescente comunidade!