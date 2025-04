Crossout è un gioco MMO di azione ambientato in un mondo post-apocalittico creato dagli autori di famosissimo War Thunder che ci offre un gameplay rinnovato secondo delle regole diverse.





Se pensi che Crossout è un altro gioco del genere di famosissimo War Thunder creato dalla compagnia Wargaming, ti aspetta una piacevole sorpresa - la compagnia ha dato il suo meglio perché il gioco non assomigli troppo alle loro produzioni precedenti e per questo nella loro nuova opera hanno introdotto un paio delle novità, per esempio le macchine che puoi modificare completamente. Il giocatore si trova di fronte ad una sfida che consiste nel creare una sua macchina da zero e personizzarla come vuole, utilizzando vari elementi costruttivi che il gioco offre. Dimentica delle macchine pronte all'uso, questo gioco è un bel divertimento per chi si appassiona della motorizzazione e mattoncini Lego! Solo tu decidi come sarà la tua macchina. Vuoi che abbia una sega meccanica? Va be! Oppure una mitra? Niente problema! La scelta libera fa sì che le macchine non assomiglino una all'altra. Lascia correre la tua immaginazione!





Tenendolo presente che è un gioco della compagnia Gaijin non si può dimenticare di un avanzato sistema dei danni che non utilizza punti vita e che abbiamo già avuto l'occasione di conoscere giocando alle altre produzioni di questa compagnia. Ogni macchina possiede i suoi punti di debolezza e quindi è importante far sì che la nostra li abbia il meno che possibile.





Il sistema di micropagamenti presente in questo gioco è non invasivo e non ha un grande impatto sul gameplay. Pur non avendo speso nemmeno un centesimo siamo in grado di combattere un nemico che ha pagato tanto per migliorare la sua macchina. Tutto quello che devi fare è trovare i suoi punti di debolezza!





Senz'altro Crossout è una produzione davanti alla quale non si può passare indifferenti. Quindi aggiungiti oggi a questa communità che sta crescendo rapidamente.