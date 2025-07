Niemożliwe do ukończenia 1 zadanie

Vercio2 Cały dzień próbuje ukończyć 1 zadanie. Mam zrobione dokładnie 15 misji i za każdym razem po 10 minutach zostaje odrzucone. Brak kontaktu z supportem. Jakieś porady? Próbowałem screeny w .jpg i .png.

Vercio2 Aha, tylko jak napisałem ten post to moje zadanie zostało zaakceptowane XDD



Pendzel2115 Ile zajęło ci wykonanie 1 zad?

patrykbad95 dziwne mi tez nie akceptują, niech ktos wykona fotke jak to ma wyglądać.



wilkolak97 Ja nie wiem

juz_nie_grimmjow_hellcasecom Może ktoś Ogarnąc to 1 zadanie problemy już tak długo trawają

od tyg staram się oddać to zadanie





rafal_giernacki Mam tak samo jak ty.

Ascaron też tak mam





rafal_giernacki teraz zamiast źle wykonanego zadania mam: to nie twój screen...



Vercio2 Teraz nie mogę zaliczyć drugiego zdania, jest napisane że to nie mój zrzut ekranu.......

itzztomeq_keydropcom Ukończ 20 zadań Engineer "pierwsze kroki" jak wykonaćto??





pxcik1337 nie chce nic mowic, ale dzisiaj zmienili zadania w wowie i crossoucie i pierwsze zadanie to zdobadz 4poziom

itzztomeq_keydropcom u mnie jeszcze nie ma





kubixer_123 nie ma





kubixer_123 bardo fajna gra





kubixer_123 super gra'





kubixer_123 wow ale fajna

'



Raziel666 Ktoś wie jak wykonać zrzut ekranu dla nowego zadania nr. 1: "zdobądź 4 lvl?

Fravox klikasz w profil i tam robisz screen



H3YPE3X Czyli w końcu trzeba ukończyć 20 misji czy mieć 4 poziom?





SeveNek0101 super a ja dalej mamże musze ukończy 20 zadań Engineer "pierwsze kroki" naprawde fajnie...







blue998yt_com Mieli sprawdzać 48h a mineły już z 3, 4 dni czemu nie działa?





blue998yt_com Mieli sprawdzać 48h a mineły już z 3, 4 dni czemu nie działa?





H3YPE3X nie mam pojęcia napisz do supprotu ja też już czekam zaraz 2 dni





H3YPE3X blue998yt_com a czego screena im wysłałes??





tost375 ktoś powie dokładnie jak ma wygladać screen do zadania z 4 poziomem?







H3YPE3X tost375 które to zadanie??

krypton06 Ja wysłałem i po 12 godzinach sprawdzili i odrzucili moje zadanie chociaż było wszystko w porządku





Wiktorq16 jak sprawdzić te ukończone 20 misji żeby zrobić screena





Spav Pamiętaj proszę, że do zadań z War Thunder, Crossout oraz Star Conflict wymagamy, aby założyć nowe konto do każdej z tych gier. Dla przykładu, jeśli masz konto w War Thunder, nie będzie możliwości robić na tym samym koncie zadań z Crossout. Jeśli masz pewność, że konto zostało założone zgodnie z naszymi zasadami, możesz spróbować napisać do supportu Gaijin. Poproś ich o potwierdzenie, że konto zostało założone z użyciem linku Gamehag

Wiktorq16 a jeśli zalogowałem się na konto gajin w crosout ale w crosout gram pierwszy raz

Mina122 Pamiętaj proszę, że do zadań z War Thunder, Crossout oraz Star Conflict wymagamy, aby założyć nowe konto do każdej z tych gier. Dla przykładu, jeśli masz konto w War Thunder, nie będzie możliwości robić na tym samym koncie zadań z Crossout. Jeśli masz pewność, że konto zostało założone zgodnie z naszymi zasadami, możesz spróbować napisać do supportu Gaijin. Poproś ich o potwierdzenie, że konto zostało założone z użyciem linku Gamehag

Wiktorq16 to jest nie fer mam konto w war thunder od 3

lat wydałem około 300 zł i co żeby zdobywać gemy musze zostawić to konto i załozyc nowe.Naprawdę jest to konieczne znam wiele osób które maja konto od dawna a i tak zbieraja gemy





LORAK9909 mi tez odrzucili ale i tak





Czak4500 Pamiętaj proszę, że do zadań z War Thunder, Crossout oraz Star Conflict wymagamy, aby założyć nowe konto do każdej z tych gier. Dla przykładu, jeśli masz konto w War Thunder, nie będzie możliwości robić na tym samym koncie zadań z Crossout. Jeśli masz pewność, że konto zostało założone zgodnie z naszymi zasadami, możesz spróbować napisać do supportu Gaijin. Poproś ich o potwierdzenie, że konto zostało założone z użyciem linku Gamehag nwm XD lvl chce

skrzysiek771 Ktoś wie jak wykonać zrzut ekranu dla nowego zadania nr. 1: "zdobądź 4 lvl?

skrzysiek771 super a ja dalej mamże musze ukończy 20 zadań Engineer "pierwsze kroki" naprawde fajnie...



Dikaos Zawszw gdy jest promocja czaoswa np. by zdobyć 1000 KD do soboty to oczywiście nagle przestają weryfikować zadania. Może zatydzień. zawsze przed tym jak już masz możliwość skorzystania z ofert.. :/





nwmktoalektos Pamiętaj proszę, że do zadań z War Thunder, Crossout oraz Star Conflict wymagamy, aby założyć nowe konto do każdej z tych gier. Dla przykładu, jeśli masz konto w War Thunder, nie będzie możliwości robić na tym samym koncie zadań z Crossout. Jeśli masz pewność, że konto zostało założone zgodnie z naszymi zasadami, możesz spróbować napisać do supportu Gaijin. Poproś ich o potwierdzenie, że konto zostało założone z użyciem linku Gamehag