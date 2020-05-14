Кто что скажет про игру?

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Gem344

novice rank iconMr Desperado: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconGael seguil: hhooo
novice rank iconGael seguil: привет
novice rank iconAlfred Bundle: mone
novice rank iconfra4: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 пользователя получили Gem177 от Дождя.
novice rank iconmarialuisa: привет
novice rank iconItsabdias Castillo: Я новичок
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconItsabdias Castillo: привет
SystemGamehag: Присоединяйся к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Кристаллов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: google скажет тебе
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Полагаю, да, просто погуглите
novice rank iconKamilos31: то есть в майнкрафте будет обычная многопользовательская игра и моды?
novice rank iconKamilos31: извини, что так спрашиваю я обычно всегда покупал игры, недавно нашёл gamehag
novice rank iconKamilos31: ааа ок я понимаю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: это как стим, если ты это знаешь
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: вы получаете ключ и используете его в microsoft store
novice rank iconKamilos31: речь идет о том, что вы получаете письмо по электронной почте, и что мне делать дальше?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Ты когда-нибудь устанавливал игру?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: не уверен, что вы имеете в виду
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: он загружает игру, а потом вы можете играть
novice rank iconKamilos31: ок, вижу, а как выглядит загрузка?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: эти будут работать
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java и Bedrock Edition для ПК CD ключ ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: Minecraft: Java & Bedrock Edition для ПК EU Windows 10 CD ключ
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: или тот, что за 18240, тоже работает
novice rank iconKamilos31: ок, я проверю
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: у меня ушла 1 секунда, чтобы это найти
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: 18260 драгоценных камней
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что, наверное, ЕС
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: тогда купи ключ, который работает в ЕС, его несложно найти
novice rank iconKamilos31: поэтому я спрашиваю, какие можно купить за драгоценные камни, потому что я не понимаю
novice rank iconKamilos31: Я хочу это навсегда, брат
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: так что вы можете попробовать это и не тратить деньги зря, если вам не понравится
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: на 1 месяц
novice rank iconKamilos31: но я куплю это там навсегда?
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей Самоцветов!
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: откройте магазин на windows, вы можете купить это там
novice rank iconKamilos31: а за сколько самоцветов я могу купить то, что ты говоришь ?
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: пасс для игр на ПК
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: если вы просто хотите попробовать, вы можете получить игру для ПК в microsoft store за 1€ на 1 месяц
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: minecraft это microsoft store
novice rank iconcronourameshi4: Привет!
apprentice rank iconlitwickclub995: ну это тогда ключ minecraft java и bedrock edition microsoft store или что-то в этом роде
novice rank iconffe: ну, это дает вам аккаунт, так что вы не можете добавить его к своему аккаунту, если у вас уже есть аккаунт
apprentice rank iconlitwickclub995: работает для меня
apprentice rank iconlitwickclub995: купите учетную запись Windows Minecraft Java и Bedrock Edition
novice rank iconKamilos31: потому что результатов поиска очень много, и я не знаю, что выбрать
novice rank iconetka: привет
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Кто что скажет про игру?

Gradius666 avatar

Gradius666

May 14, 2020 at 04:11 AM

Делимся мнениями
luckyfox1X avatar

luckyfox1X

May 14, 2020 at 01:34 PM

игра крутая
illyaxa178 avatar

illyaxa178

May 14, 2020 at 03:25 PM

Игра нормальная поиграть где то
часик каждый день можно
ku4ka04 avatar

ku4ka04

May 15, 2020 at 09:34 AM

игра крутая
kris_gorbas avatar

kris_gorbas

May 15, 2020 at 10:48 AM

супер! советую поиграть\

43057401 avatar

43057401

May 18, 2020 at 11:56 AM

8/10 Игра очень интересная и крутая, но чтобы построить машину своей мечты нужно очень много играть!
cobkapcina avatar

cobkapcina

May 27, 2020 at 05:51 PM

рекламы болше
deleted_1613123776 avatar

deleted_1613123776

May 27, 2020 at 06:04 PM

игра крутяк!:laughing::grin:
Vania12121212 avatar

Vania12121212

May 27, 2020 at 06:18 PM

ігра норм!!
Hanasugur avatar

Hanasugur

May 27, 2020 at 07:49 PM

Топовая штука
bruhMomentNow avatar

bruhMomentNow

May 28, 2020 at 04:28 AM

Игра реально обуенная. Типо строй, что угодно и не угодно! Режимы вполне интересные. Да и графика не отстаёт.
timolio avatar

timolio

May 28, 2020 at 03:28 PM

Я в неё не играл!
art_comi avatar

art_comi

May 28, 2020 at 08:13 PM

такая себе помоечка
12348765SaVa avatar

12348765SaVa

May 31, 2020 at 12:26 AM

Игра крутая, только долго развиваться и из-за этого надоедает быстро

12348765SaVa avatar

12348765SaVa

May 31, 2020 at 12:26 AM

Ну, а так прикольная, советую.

gamehagcom_pvprocom1 avatar

gamehagcom_pvprocom1

June 4, 2020 at 12:39 AM

Норм игра тип тима на тиму играй да киляй норм
gamehagcom_pvprocom1 avatar

gamehagcom_pvprocom1

June 4, 2020 at 12:40 AM

Мы же про кроссаут?)) я чет туплю лул
thomasber72 avatar

thomasber72

June 4, 2020 at 08:40 AM

Игра для детей, чьи отцы играли в танки
Doktor_kto2 avatar

Doktor_kto2

June 9, 2020 at 02:57 PM

крутая игра в мре

m_br avatar

m_br

June 10, 2020 at 04:55 PM

Игра крутая но мне за задание не заплатили (присылал скриншот достижения)!
rinv2 avatar

rinv2

June 13, 2020 at 12:38 PM

ыыыыыыыыыыыыыыыыффффффффффффффффффффффффффффв
PRO3dag avatar

PRO3dag

June 13, 2020 at 01:26 PM

хффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф
stormsurge avatar

stormsurge

June 13, 2020 at 01:59 PM

Помойка
stormsurge avatar

stormsurge

June 13, 2020 at 02:00 PM

Такое себе
king2451245 avatar

king2451245

June 13, 2020 at 07:06 PM

Занимательная мне нравится
biggbols_gocspro avatar

biggbols_gocspro

June 13, 2020 at 11:56 PM

Такое , мне не пронравилась


ignis5 avatar

ignis5

June 16, 2020 at 07:57 PM

тупое говно тупого говна
ignis5 avatar

ignis5

June 16, 2020 at 07:57 PM

вообще не затягивает
ignis5 avatar

ignis5

June 16, 2020 at 07:58 PM

1. Заварное тесто на кипятке
Ингредиенты
500 г муки;
1 чайная ложка соли;
50 мл растительного масла;
150 мл кипятка.
Приготовление
Добавьте в муку соль и масло и слегка перемешайте. Частями вливайте крутой кипяток, постоянно перемешивая массу. Затем вымесите тесто руками до однородности.

Накройте плёнкой или посудой и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.

2. Тесто на воде комнатной температуры
Ингредиенты
400–450 г муки;
1 чайная ложка соли;
½ чайной ложки сахара;
50 мл растительного масла;
200 мл воды комнатной температуры.
Приготовление
Соедините муку, соль и сахар. Влейте масло и воду и замесите однородное тесто.

Накройте плёнкой, миской или заверните в пакет и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.

3. Тесто на воде с водкой и яйцом
Ингредиенты
480–560 г муки;
200 мл тёплой воды;
1 яйцо;
1 чайная ложка соли;
½ чайной ложки сахара;
4 столовые ложки водки;
5–6 столовых ложек растительного масла.
Приготовление
Всыпьте в миску 250 г муки и сделайте в центре углубление. Добавьте туда все остальные ингредиенты и перемешайте. Вымешивайте тесто, подсыпая остальную муку.

Готовое тесто накройте плёнкой или посудой и оставьте на 1 час или дольше. За этот промежуток времени несколько раз вымешайте тесто.

4. Тесто на воде с уксусом
Ингредиенты
500 г муки;
250 мл воды комнатной температуры;
½ столовой ложки растительного масла;
¾ чайной ложки уксуса 9%;
¼ столовой ложки соли;
Приготовление
Влейте в муку воду, масло и уксус. Добавьте соль и тщательно перемешайте. Затем вымесите тесто руками до однородного состояния.

Накройте чем‑нибудь и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.

5. Тесто на кефире с яйцом
Ингредиенты
250 мл кефира;
½ чайной ложки соли;
1 яйцо;
450–500 г муки.
Приготовление
Слегка взбейте кефир с солью и яйцом. Затем частями подсыпайте муку, каждый раз хорошенько перемешивая тесто. После помесите его руками.

Накройте плёнкой, посудой или полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 20–30 минут.

6. Тесто на молоке с водкой
Ингредиенты
250 мл молока;
1 чайная ложка соли;
2 столовые ложки водки;
500 г муки.
Приготовление
Соедините молоко, соль и водку. В два этапа всыпьте муку, хорошенько вымешивая тесто после каждого добавления.

Когда станет однородным, заверните в пакет и уберите в холодильник на 40 минут или чуть‑чуть подольше.
ShivaNan avatar

ShivaNan

June 16, 2020 at 08:26 PM

Спасибо, чувак, за рецепты.
Twisted_World avatar

Twisted_World

June 17, 2020 at 12:24 AM

Игра хорошая, но мне быстро наскучила.
AlphaSkag avatar

AlphaSkag

June 18, 2020 at 09:41 PM

Из плюсов: игруха не требовательна к железу, крутая система крафта, возможность собрать что угодно.
AlphaSkag avatar

AlphaSkag

June 18, 2020 at 09:44 PM

Из минусов: чтобы собрать тачку своей мечты нужно либо очень много играть, либо донатить, либо и то, и другое. Графика не вызывает вау-эффекта. Отсутствует стата.
23232kostya avatar

23232kostya

June 19, 2020 at 05:36 AM

241432455436пувацуфва
Sedash avatar

Sedash

June 21, 2020 at 08:26 PM

нормальная игра
anImuu avatar

anImuu

June 21, 2020 at 08:44 PM

сало сало сало його завжди мало
drenius_exiled avatar

drenius_exiled

June 21, 2020 at 10:00 PM

просто строй и мочи
ZE3RO avatar

ZE3RO

June 21, 2020 at 10:30 PM

Как выполнит первое задание
Despasito_996766 avatar

Despasito_996766

June 25, 2020 at 01:35 AM

вау дравится

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