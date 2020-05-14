Кто что скажет про игру?

Игра нормальная поиграть где то
часик каждый день можно
8/10 Игра очень интересная и крутая, но чтобы построить машину своей мечты нужно очень много играть!
игра крутяк!:laughing::grin:
Игра реально обуенная. Типо строй, что угодно и не угодно! Режимы вполне интересные. Да и графика не отстаёт.
Игра крутая, только долго развиваться и из-за этого надоедает быстро
Ну, а так прикольная, советую.
Норм игра тип тима на тиму играй да киляй норм
Мы же про кроссаут?)) я чет туплю лул
Игра для детей, чьи отцы играли в танки
Игра крутая но мне за задание не заплатили (присылал скриншот достижения)!
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Занимательная мне нравится
Такое , мне не пронравилась
1. Заварное тесто на кипятке
Ингредиенты
500 г муки;
1 чайная ложка соли;
50 мл растительного масла;
150 мл кипятка.
Приготовление
Добавьте в муку соль и масло и слегка перемешайте. Частями вливайте крутой кипяток, постоянно перемешивая массу. Затем вымесите тесто руками до однородности.
Накройте плёнкой или посудой и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.
2. Тесто на воде комнатной температуры
Ингредиенты
400–450 г муки;
1 чайная ложка соли;
½ чайной ложки сахара;
50 мл растительного масла;
200 мл воды комнатной температуры.
Приготовление
Соедините муку, соль и сахар. Влейте масло и воду и замесите однородное тесто.
Накройте плёнкой, миской или заверните в пакет и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.
3. Тесто на воде с водкой и яйцом
Ингредиенты
480–560 г муки;
200 мл тёплой воды;
1 яйцо;
1 чайная ложка соли;
½ чайной ложки сахара;
4 столовые ложки водки;
5–6 столовых ложек растительного масла.
Приготовление
Всыпьте в миску 250 г муки и сделайте в центре углубление. Добавьте туда все остальные ингредиенты и перемешайте. Вымешивайте тесто, подсыпая остальную муку.
Готовое тесто накройте плёнкой или посудой и оставьте на 1 час или дольше. За этот промежуток времени несколько раз вымешайте тесто.
4. Тесто на воде с уксусом
Ингредиенты
500 г муки;
250 мл воды комнатной температуры;
½ столовой ложки растительного масла;
¾ чайной ложки уксуса 9%;
¼ столовой ложки соли;
Приготовление
Влейте в муку воду, масло и уксус. Добавьте соль и тщательно перемешайте. Затем вымесите тесто руками до однородного состояния.
Накройте чем‑нибудь и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.
5. Тесто на кефире с яйцом
Ингредиенты
250 мл кефира;
½ чайной ложки соли;
1 яйцо;
450–500 г муки.
Приготовление
Слегка взбейте кефир с солью и яйцом. Затем частями подсыпайте муку, каждый раз хорошенько перемешивая тесто. После помесите его руками.
Накройте плёнкой, посудой или полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 20–30 минут.
6. Тесто на молоке с водкой
Ингредиенты
250 мл молока;
1 чайная ложка соли;
2 столовые ложки водки;
500 г муки.
Приготовление
Соедините молоко, соль и водку. В два этапа всыпьте муку, хорошенько вымешивая тесто после каждого добавления.
Когда станет однородным, заверните в пакет и уберите в холодильник на 40 минут или чуть‑чуть подольше.
Спасибо, чувак, за рецепты.
Игра хорошая, но мне быстро наскучила.
Из плюсов: игруха не требовательна к железу, крутая система крафта, возможность собрать что угодно.
Из минусов: чтобы собрать тачку своей мечты нужно либо очень много играть, либо донатить, либо и то, и другое. Графика не вызывает вау-эффекта. Отсутствует стата.
сало сало сало його завжди мало
Как выполнит первое задание