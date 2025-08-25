《创世战车》是一款基于世界末日的MMO动作游戏。它是由著名《战争雷霆》的创作者开发的，它以不同的方式为我们带来了全新的游戏玩法。





如果你认为《创世战车》是战争游戏或战争雷霆的另一个版本，那么它将带给你惊喜 - Gaijin确保了通过更改其先前作品中的一些重要方面来给我们不同的感受。最重要的一点是，我们可以修改车辆！玩家可以从数千种不同的零件当中进行选择来从头改造自己的四轮（甚至更多）车辆。忘了那些默认选项吧，这个游戏对汽车和乐高爱好者而言才是真正的享受！你的“汽车”的外观完全取决于你。你想要它有链锯吗？去吧！机关枪？没问题！这种自由使战场上的每辆战车都看起来不一样，也让玩家能完全释放出自己的创造力。





当我们谈论到Gaijin的游戏时，我们不能忘记它有先进的破坏系统，这也是在该工作室的其他游戏所熟知的，而且我们也必须忘了诸如生命值之类的东西。每辆战车都有一个弱点，而其中一个诀窍就是让我们的战车尽可能地少，并巧妙利用敌人的弱点。





《创世战车》里的小额付款并不重要，它对游戏没有太大的影响。我们不必花一分钱就能击败那些付了费的敌人...你只需要找到一个弱点！





毫无疑问，《创世战车》是一款不容忽视的游戏，所以今天就加入这个社区吧！