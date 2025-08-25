Crossoutは、黙示録的な世界に基づいたMMOアクションゲームです。それは有名なWar Thunderの作成者によって開発され、若干異なる表現で完全に新しくなっています。

CrossoutがWargamingゲームやWar Thunderの他の真似だと思っているなら、あなたを驚かせるでしょう。Gaijinsは、以前の作品からいくつかの非常に重要な側面を変更しました。最も重要なことは、私たちが車両を改造できるという事実です！プレーヤーは、何千もの異なるコンポーネントの中から選択することができ、（そしてさらに！） 自分の四輪車の車両をゼロから作る事ができます。デフォルトの車両については忘れて、このゲームは本当に自動車とレゴの愛好家のためのものです！あなたの "車"がどのように見えるかは、あなた次第です。チェーンソーを持ちたい？どうぞどうぞ！機関銃？問題ない！この種の自由は、あらゆる車両を戦場でユニークに見せるようにし、敵チームの階級の間で大混乱を招くよう、作者の創造性を十分に使う事ができます。

Gaijinのゲームについて話すとき、このスタジオの他のゲームで知られている非常に高度なダメージシステムを忘れることはできません。そしてヒットポイントなどのことを完全に忘れなければいけません。それぞれの車両には弱点があり、できるだけ少量で自車を維持し、敵の弱点を巧みに使い分けることです。

このCrossoutで見つけることができるマイクロペイメントは非侵襲的であり、ゲームプレイに大きな影響を与えません。私たちは、敵を倒すためにペニーを支払う必要はありません。敵は部品のために大金を費やしています。彼らの弱点を見つけよう！

クロスアウトは間違いなく無視できないゲームなので、今すぐこのコミュニティに参加しよう！