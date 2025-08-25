Gem稼ぐ

レイン

Gem484

novice rank iconEmiliano Perez Hernandez: こんにちは
novice rank iconAndrei Ghițun: sadad
AdminSwirfty: その後、それらのジェムをギフトカードや現金、Robux などの報酬に交換します。
AdminSwirfty: ゲームをプレイしたり、オファーを完了したり、アンケートに回答したりしてジェムを獲得できます
novice rank iconremy loviny: どうやって動作しますか
novice rank iconremy loviny: okk
novice rank iconCarl6616: Dance Unique emote (inline chat version)
novice rank iconZo wisek: Cat Yes emote (inline chat version)
novice rank iconniamaru megen: robuxはかなり簡単にもらえますし、私はこれですでに何度も支払いを受けています
novice rank iconremy loviny: あなたたちはrobuxを持っていましたか？
novice rank iconeway: catJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: 19人のユーザーが雨からGem38を受け取りました。
novice rank iconniamaru megen: こんにちは
novice rank iconEda Duvan: Vibin emote (inline chat version)
novice rank icon1427801: こんにちは
novice rank iconAn Dark: はい
novice rank iconffe: pepeD emote (inline chat version)
AdminSwirfty: はい
novice rank iconElias Carbajal Perez: これは動作しますか？
novice rank iconAndrew Kovach: Qq
novice rank iconTheCollector: こんにちは
SystemGamehag: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconDinace Leinsy: そしてなぜあなたは動揺しているのですか
novice rank iconfrancesanya72: ところでみんな、ここに来るのは久しぶりだ。ここでゲームを買うにはまだ3が必要？
novice rank iconDinace Leinsy: heiiiiiiin
AdminSwirfty: これはGamehagです
novice rank iconDinace Leinsy: これは何ですか
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconfrancesanya72: みんなこんにちは
novice rank iconoTvErTka: Clap emote (inline chat version)
novice rank iconРуслан Гриднёв: Okl
novice rank iconEda Duvan: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconDrakulius : ddHuh emote (inline chat version)
novice rank iconvolcanox: こんにちは
novice rank iconDrakulius : Vibin emote (inline chat version)
novice rank iconDrakulius : こんにちは
novice rank iconMery Lu: やあ
novice rank iconHeuss: ./
scholar rank iconAtia: Dance Unique emote (inline chat version)
adept rank iconDevMaster: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconEda Duvan: Cat No emote (inline chat version)
novice rank iconakademik:
novice rank iconEda Duvan: こんにちは
SystemGamehag: @Joshverd が雨に Gem55 をチップしました
AdminJoshverd: Jorge、チャットで見た中で一番長い名前だよ
AdminJoshverd: Browhat emote (inline chat version)
apprentice rank iconabcd1290: Vibin emote (inline chat version)
novice rank iconJORGE EDUARDO REYES SANTIAGO: Angel こんにちは
novice rank iconAngel: こんにちは
novice rank iconJORGE EDUARDO REYES SANTIAGO: Popcorn emote (inline chat version)
チャットを始めるにはサインインしてください

92

0/160

Crossout

Crossout

Crossout

情報

Crossoutは、黙示録的な世界に基づいたMMOアクションゲームです。それは有名なWar Thunderの作成者によって開発され、若干異なる表現で完全に新しくなっています。

CrossoutがWargamingゲームやWar Thunderの他の真似だと思っているなら、あなたを驚かせるでしょう。Gaijinsは、以前の作品からいくつかの非常に重要な側面を変更しました。最も重要なことは、私たちが車両を改造できるという事実です！プレーヤーは、何千もの異なるコンポーネントの中から選択することができ、（そしてさらに！）　自分の四輪車の車両をゼロから作る事ができます。デフォルトの車両については忘れて、このゲームは本当に自動車とレゴの愛好家のためのものです！あなたの "車"がどのように見えるかは、あなた次第です。チェーンソーを持ちたい？どうぞどうぞ！機関銃？問題ない！この種の自由は、あらゆる車両を戦場でユニークに見せるようにし、敵チームの階級の間で大混乱を招くよう、作者の創造性を十分に使う事ができます。

Gaijinのゲームについて話すとき、このスタジオの他のゲームで知られている非常に高度なダメージシステムを忘れることはできません。そしてヒットポイントなどのことを完全に忘れなければいけません。それぞれの車両には弱点があり、できるだけ少量で自車を維持し、敵の弱点を巧みに使い分けることです。

このCrossoutで見つけることができるマイクロペイメントは非侵襲的であり、ゲームプレイに大きな影響を与えません。私たちは、敵を倒すためにペニーを支払う必要はありません。敵は部品のために大金を費やしています。彼らの弱点を見つけよう！

クロスアウトは間違いなく無視できないゲームなので、今すぐこのコミュニティに参加しよう！

最近のフォーラムスレッド

jaJA
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT中文ZH日本語JA한국어KOहिंदीHI

プラットフォーム

稼ぐゲーム換金ゲーム情報ヘルプ会社情報

報酬

アフィリエイトランキングRobuxGoogle PlaySteam ウォレットSteam キー

記事

View More

フォーラム

つながろう

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. 無断転載を禁じます。

RCPE Ventures LTD 所有。Lootably, Inc. により運営。

利用規約プライバシーポリシー

Crossout | Gamehag