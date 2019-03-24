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Дождь

Gem276

novice rank iconKamilos31: потому что результатов поиска очень много, и я не знаю, что выбрать
novice rank iconetka: привет
novice rank iconKamilos31: Так какой Minecraft мне купить, чтобы он был на польском и на ПК с Windows?
novice rank iconKamilos31: это странно, ведь minecraft нет на steam
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem56 от Дождя.
AdminJoshverd: CD ключ просто означает, что вы можете активировать игру в Steam
novice rank iconwhorehey555666: Привет
novice rank iconakademik: вверх
scholar rank iconAtia: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconcosasxd33: как я завершаю ранг ученика
novice rank iconKamilos31: а этот CD KEY как его получить, это какой-то ключ или что ?
novice rank iconChristian: pepeJAM emote (inline chat version)
SystemGamehag: Один пользователь получил Gem460 от Дождя.
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
apprentice rank iconlitwickclub995: Кстати, на деньги с этого сайта xd
apprentice rank iconlitwickclub995: это отличная игра, я получил её на прошлой неделе и она мне очень нравится!!
apprentice rank iconlitwickclub995: это будет работать в вашем регионе
apprentice rank iconlitwickclub995: да kamilos31
novice rank iconsebzanga: catdrive emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: ??
novice rank iconlurepartygofest: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Я из Польши, так что на всякий случай
novice rank iconKamilos31: будет ли хорошим этот вариант покупки игры? Minecraft: Java & Bedrock Edition на ПК EU Windows 10 CD Key
novice rank iconMaStrone: Ho
novice rank iconKzuma840: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconilyass Agnaw: hh
novice rank iconilyass Agnaw: hh
SystemGamehag: 3 пользователя получили Gem72 от Дождя.
novice rank iconMahmut Yazıcı: sa
SystemGamehag: Присоединяйтесь к нашему Discord для ежедневных розыгрышей самоцветов!
novice rank iconKamilos31: а если я куплю, как это скачивается и так далее
scholar rank iconhanfred: если написано EU, должно быть EU, и насколько я знаю, Польша — это EU
novice rank iconKamilos31: разве не ЕС?
scholar rank iconhanfred: попробуйте ключ ЕС
novice rank iconKamilos31: ребята, хочу купить minecraft на польском для ПК, но здесь этого полно, который мне выбрать ??
novice rank iconffe: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconFares Ahmed Essam: ребята, иногда прогресс останавливается, это нормально?
novice rank iconbraian: wenas
novice rank iconKamilos31: ок
scholar rank iconhanfred: email, как я тебе говорил, скорее всего завтра в 18:00
novice rank iconKamilos31: сколько ждать игру, купленную за самоцветы, и куда она приходит ??
novice rank iconFraluth: alo
novice rank iconCrisets: aloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Helloo
novice rank iconBenjamin Nenning: Jooo
novice rank iconBenjamin Nenning: ..
SystemGamehag: Yo emote (inline chat version)
novice rank iconAdrian Toica: Lawyer Capybara emote (inline chat version)
novice rank iconsktoilet443: Привет
scholar rank icondem.pferd.heisst.horst: привет
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что лучше драбаш или пулемет

Boom13337 avatar

Boom13337

March 24, 2019 at 10:36 PM

я не знаю что быбрать пулеметы которые мало сносят или драбаш который наносит много урона
junhu_ avatar

junhu_

March 24, 2019 at 10:57 PM

тут как пойдет
egorxxxgg228 avatar

egorxxxgg228

March 25, 2019 at 01:11 AM

Пулемет

S4nich avatar

S4nich

November 30, 2022 at 03:41 PM

пушка
Anon1670620153 avatar

Anon1670620153

December 10, 2022 at 03:42 AM

скорпион)
Anon1670631350 avatar

Anon1670631350

December 10, 2022 at 06:36 AM

по возможности можно установить и то и то , правда скорее всего энергии не останеться тогда

Anonymous1664292208 avatar

Anonymous1664292208

December 19, 2022 at 10:22 PM

Лучше всего использовать и то и то. Потому что пулемёт хорошо напугает противника, а дробаш добьёт.

Karfaks avatar

Karfaks

August 21, 2023 at 08:05 PM

Согласен с Анонимусом. От себя замечу, что если ты косой, то возьми луше пулемёт. Как миннимум, будешь поливать вражину свинцом и, может, раз-два попадёшь. И да, я в курсе, вопрос был задан пять лет назад.
FanyCreeper avatar

FanyCreeper

September 12, 2023 at 01:56 AM

Дробаш (мне больше всего понравился "гоблин")
Kok186 avatar

Kok186

November 23, 2023 at 10:05 PM

теж голосую за дробаш, рівень хайпа з близкої відстані зашкалює!)
Arhara1402 avatar

Arhara1402

March 15, 2024 at 10:41 PM

Дробовик, подъехал убил уехал только в ПвЕ больно
gman15 avatar

gman15

April 15, 2024 at 01:06 PM

Бери пулемет, летит ровно в противника

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