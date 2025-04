Meyouare

O Xayah Przeznaczeniem Xayah jest walka na dolnej alei, najlepiej wraz z Rakanem jako support. Mimo, że działa z nim najlepiej gra z nim na jednej linii nie jest koniecznością. Xayah działa dobrze również z supportami którzy potrafią zainicjować walkę. Jeżeli nie jesteście w stanie zagrać z Rakanem skorzystajcie z supportów takich jak Braum, Thresh, Lulu lub Janna. Minusami naszej bohaterki jest to, że nie posiada ona mechanizmu ucieczki, jej Ultimate sprawia, że jesteśmy niewrażliwi tylko na ataki nie możemy użyć tego jako ucieczki. Następnym minusem jest czas którego Xayah potrzebuje do rozpoczęcia walki w alei. Rozstawienie piór zajmie kilka dodatkowych sekund,a przeciwnicy mogą przecież w tym czasie zmienić swoje położenie. Ostatnim minusem są postacie mobilne, Obrażenia Xayah opierają się głównie na jej piórach a postacie takie jak Lucian lub Kalista mogą łatwo ich uniknąć. Runy Wybieramy tradycyjne dla strzelca runy. Xayah potrzebuje dodatkowej prędkości ataku, więc właśnie oferujące ją runy trafią na naszą stronę z runami [IMG]http://i66.tinypic.com/syoy7k.png[/IMG] Specjalizacje Idziemy w ferwor walki. Dlaczego ? Harpia ukazuje swoje prawdziwe oblicze dopiero w później fazie gry. A ferwor bardzo ułatwi jej osiągniecie celu [IMG]http://i67.tinypic.com/2emitsm.png[/IMG] Build'y Pierwszy z nich oferuje nam dużo obrażeń, prędkość ataku oraz trochę leczenia. Będzie on najlepszym rozwiązaniem jeśli dominujecie dolną aleje Essence Reaver - Statik Shiv - Berserker's Greaves - Infinity Edge - Bloodthrister Drugi, ostatni zapewnia nam świetne leczenie, dużą prędkość ataku oraz wystarczającą ilość obrażeń. Warto go wybrać nawet jeśli nie zdominowaliście linii BoTRK - Infinity Edge - Runaan's Hurricane - Berserker's Graves - Lord Dominik's Regards - Rapid Firecannon Walka na linii Buntowniczka nie radzi sobie najlepiej na linii. Wszystko zależy od gry wsparcia oraz twojego leśnika. Starajcie skupić się na farmie i ewentualnym obijaniu przeciwników gdy wysuną się za daleko. Jeżeli gracie z kimś kto zapewnia wam wystarczające wsparcie, pchajcie linię. Wieże na bocie są teraz o wiele bardziej podatne na obrażenia, więc niszcząc ją zapewniacie swojej drużynie przewagę w kontroli mapy, trochę złota oraz macie większe pole do popisu. Środkowa faza gry Próbujcie zabić jak najwięcej stworów w alei. Starajcie się grać defensywnie chyba, ze traficie na doskonałą okazję do zgarnięcia zabójstwa. Budujcie wcześniej wymienione przeze mnie przedmioty. Trzymaj się blisko bohatera wsparcia lub wieży na dolnej/środkowej alei, gdy postanawia on pomóc reszcie zespołu. Unikajcie walk 1v1 z Assasynami oraz Magami Późna faza gry Xayah jest hyper-carry, czyli bohaterem stworzonym do walki w późnym etapie gry. To wtedy łapie wiatr w żagle i bezproblemowe zbiera kolejne zabójstwa. Trzymajcie się blisko bohatera wsparcia, ponieważ nie macie żadnego mechanizmu ucieczki. Starajcie się wykorzystać ultimate'a tak często jak to tylko możliwe. Nie zostawiajcie go na "idealną" okazje chyba, że w przeciwnej drużynie jest ktoś kto może zabić was w pare sekund. Używajcie umiejętności sprawnie i atakujcie najbliższy cel. Dlaczego ? Wasze ataki zostawiają pióro. Możecie wtedy użyć swojej umiejętności [E]. Przejdą one przez przeciwnego Carry, tanka i wielu innych bohaterów, przez co twój zespół może łatwo wygrać teamfight. Wskazówki Jako strzelec potrzebujecie dobrej pozycji do siania zniszczenia. Jeżeli jednak coś pójdzie nie tak, użyjcie swojego ultimate'a. Kilka sekund w powietrzu może ustawić was w wygodnej sytuacji i zapobiec danym umiejętnościom. Dzięki niej możecie zapobiec drugiej części ulta Zeda, ryby Fizza i wielu innych, takich jak strzała Ashe.