Wersja bez pobierania?

Opis obrazu

Jak napisać opis obrazu?



Zanim zaczniesz opisywanie dzieła sztuki, musisz odpowiedzieć sobie na parę pytań:



Jaki jest jego temat?

Jak autor je skomponował?

W jakiej technice zostało wykonane?

Co wnoszą kształty, kolory, światło?

Jak można je ocenić?

Jakie uczucia wzbudza?



Najczęściej opisuje się dzieła malarskie. W opisie obrazu ważne jest stosowanie odpowiedniego słownictwa. Wyobraź sobie, że przez telefon opowiadasz koledze o tym, co widzisz, a on próbuje to odwzorować – musi więc mieć podane odpowiednio dokładne informacje.



Podczas opisywania kompozycji stosuj zwroty typu:



w punkcie centralnym

na pierwszym planie

na drugim planie

po lewej stronie

po prawej stronie

u góry

na dole

można zobaczyć

widać

artysta umieścił

malarz przedstawił



Stosuj wyrazy oceniające, ukazujące Twój stosunek do dzieła:



piękne

zachwycające

wywołujące uśmiech

przygnębiające

melancholijne

niedbałe

perfekcyjne

znakomicie

dokładnie







Schemat opisu obrazu



Wstęp





Kto jest autorem obrazu?



Kiedy powstało dzieło?



W jakiej technice je wykonano?



Czy znane są jakieś historie z nim związane?



Gdzie znajduje się obraz?



Rozwinięcie





Jaka jest tematyka obrazu?



Co przedstawia? (ogólnie)



Co jest punktem centralnym? (opisz go)



Co znajduje się na pierwszym planie? (na prawo i na lewo)



Co znajduje się na drugim planie? (jeśli takowy jest)



Co mogą symbolizować te elementy lub ich układ?



Jak wykonano tło i co ono przedstawia?



Jakie barwy zastosował artysta i co przez nie uzyskał?



Jaki jest nastrój obrazu, jakie uczucia wzbudza?



Zakończenie





Jak oceniasz malowidło?



Dlaczego Ci się podoba/nie podoba?



Czy taki rodzaj sztuki do Ciebie przemawia?



Jak inni odbierają to dzieło?



Czy miało ono jakiś wpływ na otoczenie?



Kolejność odpowiedzi na te pytania zależy od Ciebie.



Pamiętaj jednak, aby przemyśleć kompozycję opisu dzieła – musi być zachowany porządek.Każdą część wypowiedzi podkreślaj akapitem. Najpierw ułóż plan. Pisz na brudno, a później przepisz na czysto – zyska na tym estetyka Twojej pracy.







„Guernica” Pabla Picassa



Obraz „Guernica” to dzieło hiszpańskiego malarza Pabla Picassa. Malowidło powstało w 1937 r. i było reakcją na zbombardowanie hiszpańskiego miasta Guernica. Picasso przez to dzieło wyraził swój sprzeciw wobec wojny i tragedii niewinnych ludzi. Obecnie znajduje się ono w Muzeum Królowej Zofii w Madrycie. „Guernica” została wykonana w technice oleju na płótnie. Przedstawia chaos, ucieczkę, rozpacz, a także kłębowisko ciał i zwierząt.