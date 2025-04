Mahometani

Jeśli jesteś nwrdem i nie szkoda ci kilkuset zł a nawet kilku tyś. Zł to możesz być najlepszy w ciągu tygodnia. Lecz frajda jest tylko wtedy gdy poświęcisz na grę sporo czasu, wtedy zrozumiesz o co w tej grze chodzi ale też poznasz wielu ludzi. Zdecydowana większość jest uprzejma i skora do pomocy. Polecam świat brisgard