Quel est votre camps?

zebulonlefou Aion est un jeux à télécharger s’inscrivant comme un MMORPG. Il suit la trace de Guild Wars, Métin ou encore The ElderScroll (Online) Le jeux commence dans un souvenir ou vous incarnez un Daeva (Espèces magiques ressemblant au humain) et vous combattez les ennemis principaux. Il y à plusieurs factions dont deux jouables: Les Asmodiens / Les Élyséens (Faction Jouable) et les Balaurs. Pour parler du monde dans lequel nous évoluons, il n'y a qu'un seul mot...IMMENSE. Le nombre de quêtes à accomplir et celle accomplissable plusieurs fois est aussi impressionnant. Le monde est divisé en trois parties, La Strate supérieur (Élyséens) La Strate inférieur (Asmodiens) et les Abysses où les trois factions s'affrontent... Bref n'hésité pas à vous lancez dans l'aventure sur ce bon jeu ^^

MrFocus02 j'aime pas le jeu

atrepide trop bien aion j'y jouai en cm1 ou 2 j'etait un élysèen et j'était assasin,guerrier et le mec avec un flung

atrepide je conseille à tous le monde d'y jouer

atrepide par contre il faut un bon pc pour le faire tenir sinon vous arriverer pas à y jouer bref

ExaBlackDragon Non franchement avec un pc a 500 euros tu le fait tourner tranquillement





La_Okamidere Je n'ai pas pu y jouer, mais une amie à moi m'a dit que ce jeu était mieux avant

La_Okamidere Il paraît qu'il a pas mal changer

ArchDidji Oui en effet, ils ont changé les missions. Avant, au début on avait des missions dans une espèce de cité au bord de mer avec un crabe géant que l'on pouvait éliminer mais appriori il y est plus. Pareil pour la mission du shuko qui demande de lui ramener un cube bleu.



Mais en revanche, il y a de nouvelles histoires qui ne sont pas mal du tout.

ArchDidji Sinon mon camp est celui des Elyséens. C'est plus lumineux et plus féerique.

Mais il y a un truc que je comprendrais sans doute jamais : les Balaurs sont de quel côté ( Elyséens ou Asmodiens ) ?

Temhayy Je suis un asgardien et oh oui oh oui

Oloap moi je suis terroriste dans csgo mais dans ce jeu jsp

0astaking0 o k je suis suposer fair koi ! XD just pour l ixp UvU

SkanderPeco salut esque aion et tjr un jeu actif ? come BNS ou GW2 et autre