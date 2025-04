Ktoś pomoże?

Andriew666

Bitwy zręcznościowe są najbardzie polecane dla nowych graczy. W dodatku sporo się tam dzieje i można łatwo nazbierać punkty exp na pojazdy.

Ważne by wybrać odpowiednie drzewko. W czołgach np. najlepsze według mnie są niemcy czy rosja. Ameryka ma wiele czołgów typu m4 i nie są specjalnie mocne.

Polecam Nację rosyjską na początek. No i może jeszcze kilka rad:

1. Najważniejsze moduły w czołgu do expienia to zestaw naprawczy i gaśnica. Często bez tego ciężko jest przetrwać, ale także kalibracja działa bo działa potrafią być bardzo niecelne.

2. Załogę dobierz do danej linii w drzewku ( nie mieszaj załogi bo różne czołgi mają różne walory które wspomagasz perkami załogi).

3. Czołgi USA: średnio szybkie i mały pancerz ale obchył działa w dół pozwala grać zza górki; niemcy wolniejsze ale pancerne i dosyć dobre działa; rosja jest bardzo zoptymalizowana i niczego im nie brakuje wszystko mają dobre ale brak obchyłu działa; japonia podobna z lekka do USA przynajmniej na początku. brytole ciężko mi opisać nie grałem. Ogólnie USA gra się mi najtrudniej a niemcy i ruskie sa dobre na początek bo mocne szczególnie.

4. Staraj się pomagać drużynie ( jak ktoś się zablokuje pomóż mu to później może pomóc tobie

5. Maluj czołgi na czarno :D może to głupie ale czasem początkujący gracze biorą mnie za wrak gdy jestem cały czarny

6. Jak nie wiesz w co strzelać zobacz podgląd pancerza w garażu ..każdy pojazd możesz oglądać. gdy to możliwe strzelaj pod wieżę by zdjąć kogoś na hita. albo w jarzmo działa by nie mógł strzelać

7. Kiedy gracz lightem lub medem nie bój się szukać objazdów. po co walczyć od frontu jak możesz gościa zajechać od boku.

7. Staraj się odblokowywać równomiernie czołi względem battleratingu np 2.7 na kilka pojazdów bo jak jeden bedzie miał 5.0 a reszta 2.7 to normalnie masz tylko jeden czołg a reszta słaba.

8. Nie pisz na chat gry siema PL czy coś w tym stylu..w grze jest głównie społeczność rosyjska bardzo nieuprzejma dla reszty graczy. najbardzej ograniczeni umysłowo mogą ci dokuczać do końca walki

9. Jeśli gracz czołgami to graj też trochę samolotami ..najlepiej tej samej nacji. przydaje się do walk realistycznych gdzie możesz brać je razem.

10. w walce zręcznościowej bierz samoloty pod 7 i 8 klawiszem ale tylko gdy jesteś bezpieczny. bombowce często są zdejmowane przez pelotki więc szturmowce po 8 są lepsze

11. Gdy lecisz w walce czołgowej myśliwcem (klawisz 7) możesz gdy nie ma wrogiego samolotu szukać wrogich dział przeciwlotniczych..strzelając do nich i wbijając się w nie możesz je łatwo zdjąć i darmowy kill dla ciebie

12. Używaj side scrapu( kątowane pancerza do zwiększenia efektywnego pancerza) oraz hulldowna( chowanie pancerza za górką w celu zmniejszenia obszaru pancerza odkrytego na strzał)

13. Nigdy nie wyjeżdżaj bokiem..nawet mocne czołgi giną wtedy bardzo łatwo.





Narazie tyle. Jak coś nie wiesz to pytaj. CHętnie pomogę :)