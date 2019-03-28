в этой игре возможно получить бан?

я конечно не играю с читами и багами но не знаю возможно получить бан?
НЕЛЬЗЯ! пользуйся читами наздоровье
да, за несоблюдение правил
конечно читы маты воровство и тд. ЗАПРЕЩЕНО
ещё если написал много клиентов подряд???? типо спам
бан можно получить и кстати спамить в играх можно
В некоторых режимах( может даже и во все), можно получить блокировку в игровом режиме например за полёт, ломание текстур.
Так что не читерите и играйте на здоровье?
Спамить нельзя,читы использовать нельзя и писать полные матершиные слова тоже нельзя.За это можно получить бан на всегда!Запомните это!
Могут ли тебя забанит в роблоксе? Ответ: Да! Возможно! Нужно быть осторожным в роблоксе потому что в роблоксе есть очень много читеров и происходят грубые ошибки Роблокса когда роблокс собирался забанит читера, но забанили не винного и это происходит с многими! Каждый год роблокс по обшыбки банет невинных! Осторожней читеры повсюду!