в этой игре возможно получить бан?

Boom13337 я конечно не играю с читами и багами но не знаю возможно получить бан?

FlashBoy НЕЛЬЗЯ! пользуйся читами наздоровье





Ypsilon7 Спасибо

Boom13337 я же не читак

GamehagDozzi да, за несоблюдение правил

abroskinmisha конечно читы маты воровство и тд. ЗАПРЕЩЕНО

bagtera ещё если написал много клиентов подряд???? типо спам

bagtera клиентов*

volk666 бан можно получить и кстати спамить в играх можно

BlameTX хз не получал никогда





Mr0piglet В некоторых режимах( может даже и во все), можно получить блокировку в игровом режиме например за полёт, ломание текстур.

Так что не читерите и играйте на здоровье?

Albina_TheStar6 Спамить нельзя,читы использовать нельзя и писать полные матершиные слова тоже нельзя.За это можно получить бан на всегда!Запомните это!