Soraka czy Morgana?

Która z tych postaci jest lepsza do grania nią cały czas?

No ale soraka ma dużo heali

Polecam Morgane... Soraka jest dobra ale ma malo hp... Morganą można grać na bocie lub topie... jesli jednak wolisz mida to lepsza soraka ;)

Soraka kiedy wbije 6lvl moze pomoc ultem w bitkach na midzie lub topie, daje to duza przewage a przeciwnik sie nie spodziewa, w Lejcie 250 z W co ok.1.5s robi wrażenie + ULT i tarcze z itemka ... Gorzej jak focus pójdzie na sorake, wtedy jedynie ult moze uratowac :

MissTerry

Polecam Sorakę, bo ma świetny ult, którym dzięki obserwowaniu pasków hp nad mini mapą jest w stanie uratować swoich sojuszników nawet z najdalszego końca mapy, ponadto poprzez umiejętność leczenia bardzo pomaga swojemu adc. Morgana ma fajną umiejętność zatrzymującą przeciwnika w miejscu, co jest jej sporą zaletą, ale mimo wszystko wybierając grę na supporcie idę zazwyczaj Soraką (no, teraz Rakanem, ale to z wiadomych powodów xD)