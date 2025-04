fajna ta gra ? czy oplaca sie grac ? 111

Xenon02

Zależy czy lubisz klimaty j-rpg. Charakteryzują się tym że im lepsza zbroja tym bardziej wyzywający design (u płci pięknej) oraz animacje skilli które święcą bardziej niż Latarnia Morska. Ale lokacje w tej grze są interesujące i sam świat jest wielki do explorowania i poznania nowych questów (dawno w to nie grałem ale mogę powiedzieć że dodali nowe klasy oraz nowe lokacje i chyba nowy świat do którego można się udać od samego początku) więc jak nie razi cię klimat j-rpg to polecam ci w to zagrać.