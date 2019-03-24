что лучше драбаш или пулемет

я не знаю что быбрать пулеметы которые мало сносят или драбаш который наносит много урона
по возможности можно установить и то и то , правда скорее всего энергии не останеться тогда
Лучше всего использовать и то и то. Потому что пулемёт хорошо напугает противника, а дробаш добьёт.
Согласен с Анонимусом. От себя замечу, что если ты косой, то возьми луше пулемёт. Как миннимум, будешь поливать вражину свинцом и, может, раз-два попадёшь. И да, я в курсе, вопрос был задан пять лет назад.
Дробаш (мне больше всего понравился "гоблин")
теж голосую за дробаш, рівень хайпа з близкої відстані зашкалює!)
Дробовик, подъехал убил уехал только в ПвЕ больно
Бери пулемет, летит ровно в противника