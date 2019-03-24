что лучше драбаш или пулемет

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fnogaj
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Rain

Gem774

adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
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novice rank iconalpagut oğuz: what's up man
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что лучше драбаш или пулемет

Boom13337 avatar

Boom13337

March 24, 2019 at 10:36 PM

я не знаю что быбрать пулеметы которые мало сносят или драбаш который наносит много урона
junhu_ avatar

junhu_

March 24, 2019 at 10:57 PM

тут как пойдет
egorxxxgg228 avatar

egorxxxgg228

March 25, 2019 at 01:11 AM

Пулемет

S4nich avatar

S4nich

November 30, 2022 at 03:41 PM

пушка
Anon1670620153 avatar

Anon1670620153

December 10, 2022 at 03:42 AM

скорпион)
Anon1670631350 avatar

Anon1670631350

December 10, 2022 at 06:36 AM

по возможности можно установить и то и то , правда скорее всего энергии не останеться тогда

Anonymous1664292208 avatar

Anonymous1664292208

December 19, 2022 at 10:22 PM

Лучше всего использовать и то и то. Потому что пулемёт хорошо напугает противника, а дробаш добьёт.

Karfaks avatar

Karfaks

August 21, 2023 at 08:05 PM

Согласен с Анонимусом. От себя замечу, что если ты косой, то возьми луше пулемёт. Как миннимум, будешь поливать вражину свинцом и, может, раз-два попадёшь. И да, я в курсе, вопрос был задан пять лет назад.
FanyCreeper avatar

FanyCreeper

September 12, 2023 at 01:56 AM

Дробаш (мне больше всего понравился "гоблин")
Kok186 avatar

Kok186

November 23, 2023 at 10:05 PM

теж голосую за дробаш, рівень хайпа з близкої відстані зашкалює!)
Arhara1402 avatar

Arhara1402

March 15, 2024 at 10:41 PM

Дробовик, подъехал убил уехал только в ПвЕ больно
gman15 avatar

gman15

April 15, 2024 at 01:06 PM

Бери пулемет, летит ровно в противника

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что лучше драбаш или пулемет on Crossout Forum on Gamehag