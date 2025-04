kimi1985

To zależy. Większość zadań przypisanych do farm robi się w miarę szybko/płynnie (np. zbuduj ileś sadów, zagród, zbierz kapustę, mleko pszenicę, itp.). Są i trudniejsze - np. powiększenie farmy czy ulepszanie tylko gdy jest architekt, bo to wymaga sporych nakładów $ i czasu.

Masz też opcję zadań wspólnych - projekty sojuszu lub nowość - wioskowa liga. Tu już jest znacznie ciężej, bo wszystko zależy od sojuszników. Zgrana ekipa wykonuje je szybko, ale bywają i kombinatorzy - zbierać korzyści nic nie robiąc.

Jak w każdej tego typu grze i tu mamy możliwość przyspieszania/ulepszania za pomocą waluty premium - złota. Nawozy premium warto zostawiać do rozgrywek sojuszowych - uzyskujemy za nie ciekawe nagrody ;)



Podsumowując - im wyższy lvl, tym niektóre zadania stają się trudniejsze/ potrzeba więcej czasu na ulepszenie, im lepiej zgrany sojusz, tym zbiory stają się mniej odczuwalne i nie kolidują z naszym własnym rozwojem! :)