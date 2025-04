O co chodzi w tej grze?

nccudcfbf





Legends of Honor to dostępna w przeglądarce darmowa gra strategiczna autorstwa studia Goodgame, znanego między innymi z niesamowicie popularnej gry farmerskiej Big Farm.



Akcja gry osadzona została w pogrążonym w wyniszczającej wojnie uniwersum nawiązującym do średniowiecznej europy. Mechanika rozgrywki w Legends of Honor nie odbiega zanadto od konkurencyjnych strategicznych gier Via WWW, stawiając nas w roli króla. Głównym celem gracza jest oczywiście rozwój wirtualnego imperium, w tym celu musimy zadbać o wydobycie surowców, rozwój ekonomiczny i technologiczny oraz rekrutacje potężnej armii, która w razie potrzeby obroni naszych obywateli.