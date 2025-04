Polskie lub ogólnoeuropejskie drzewko.

FinFenit

Panie, wiesz, że w statkach jest Polski okręt? Jak pamiętam ORP Błyskawica. Drzewka brak, pewnie nigdy się nie pojawi, ale nikt się tam nie buntuje. Dlaczego tutaj tak nie może być? Dodać premki np. VI, V i może IV tieru, oraz grać nimi. Ja mimo, że normalnie nie kupuje zbytnio czołgów premium, to na te rodzime premki bym chętnie wydał pieniądze by móc nimi grać, choćby tylko dla przyjemności. Co by się na te premiumy nadawało? IV to oczywiście 9TP(lub jak często jest to nazywane 7TPwzm.), na V bym proponował dwa pojazdy, 4TP(projekt czołgu lekkiego, który nie wyszedł poza fazę rysunków technicznych, jednak jak dla mnie, zwłaszcza po rebalansie LT, nadawałby się na ten tier jako lekki), na VI natomiast 25TP, może minimalnie zmienione(zakłamać trochę z pancerzem). Mam tu na myśli ten wariant gdzie planowali zamontować działo 85 mm jako główne, wtedy bez problemu można by było go dać na VI jako meda i dawałby radę walczyć z każdą inną VI, oraz co słabszymi VII, na VIII już nie mógłby zbyt wiele zrobić w rękach typowego niedzielnego gracza, ale jakiś fiolet czy niebieski dałby nawet tam nim radę. Pewnie gdybym przeszukał swoje mini archiwa mógłbym Ci znaleźć nawet VII premium(B.U.G.I. - niby fałszywy, ale ile jest takich pojazdów w grze? Nadałby się, ale jako mega rzadki czołg, który miałby sporą cenę, taki E-25, każdy go zna, ale niewielu go ma), natomiast na VIII można by było się pokusić o Polską wersję IS-2, która po zmianach wprowadzonych przez Polaków mogłaby(nie mówię, że wygrywałaby) walczyć z IS-3, ponieważ posiadało prawie to samo działo co 3, dostało wydajniejszy silnik(naprawdę mobilny wtedy był, zwłaszcza jak na czołg ciężki) oraz wzmocnienie przedniego pancerza, jak pamiętam był nawet pancerz warstwowy w kilku miejscach, jednak nie dawało to zbyt wiele(wiecie, jak wieża Pz. IV H, jak bijesz w wieżę to coś robi, ale kto mu strzela przez to w tą wieżę?). Wiem, zrobiłem tu spory wywód, ale chciałem trochę o tym napisać i mam nadzieję, że zrozumiecie iż mimo, że się da stworzyć to drzewko aż do VIII, to raczej by wprowadzili wariant drzewko premium. Ja osobiście wątpię, że się pojawi, bo na IX i X ja nie mogłem nic znaleźć o co by się na wschodzie nie pluli, więc pewnie WG też nie znajdzie. Nie liczcie też na to, że zrobią tak jak kiedyś, czyli brak topowych tierów w drzewkach. Nie będzie Polskich maszyn w normalnym drzewku, a ogólnoeuropejskie... jak rozwiążesz problem z załogą? Będzie po prostu "Europejczyk?" Czy może na np. VII tierze nie będziesz mógł mieć załogi z poprzedniego czołgu, bo inna nacja? Racje żywnościowe? To spory problem, ale można to rozwiązać w np. taki sposób, że każda nacja byłaby osobną gałązką i nie miałaby powiązania do reszty, byłyby flagi każdej nacji, itd. Jakby to były osobne drzewka, połączone w jedno, w większości bez topek. Tylko jakie nacje by tam były? Polska, Włochy, może Jugosławia do jakiegoś IV tieru, tylko tu już kompletnie same klony. Węgrzy zostają w drzewku niemieckim jako premki, WG tego nie zmieni, Hiszpania, Portugalia, oni mieli jakieś choćby modyfikacje czołgów? Dania i Norwegia nie miały modyfikacji, albo miały tak nie znaczne, że szkoda dawać drugi raz ten sam pojazd, tylko, żeby zadowolić kilkuset ludzi. Bałtowie chcieli być neutralni, potem mieli radzieckie, lub niemieckie, bo służyły w ich armiach. Austria, czy Szwajcaria? W drzewku niemieckim. Rumuni, albo Bułgarzy, hah, dwa, lub trzy czołgi. Już prawie nie ma w Europie nacji, które miały czołgi, by zrobić więcej niż dwa czołgi. No sorry, na to raczej też nie liczcie