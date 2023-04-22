на что бы вы потратили бесконечное кол-во робуксов?

loxx74 представьте, что у вас на аккаунте бесконечное количество робуксов. На что бы вы их тратили?

Zabivnaya_Anna я бы потратила на эмоцию, и задонатила всем игрокам, у которых нет возможности донатить

begimkulovsamandar2 я бы просто начал дарить всё всем подряд и сделала бы программу на питоне чтобы она делала это за меня!!!





IlyaPlesa Я думаю, я бы продавал робуксы дешево, типа: 10 рб = 1 рубль, но от 500 рублей к примеру.

IlyaPlesa Я думаю, я бы продавал робуксы дешево, типа: 10 рб = 1 рубль, но от 500 рублей к примеру.

skinbox_caster2k я бы раздал свои робуксы что бы люди у которых нету возможности донатить получили робуксы

VITO_Saneku Раздал бы их всем, кто не может донатить, а также поддержал разработчиков годны игр.

Anon1682764106 я раздал бы игрокам робыксы

__9450 пожертвовала