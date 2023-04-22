Rain

Gem300

novice rank iconKamilos31: Guys, do you know how to buy a Google Play gift card here with gems?
novice rank iconBence: hi
novice rank iconmirazh: Hello everyone
novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Hello
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: heard you
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
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на что бы вы потратили бесконечное кол-во робуксов?

loxx74 avatar

loxx74

April 22, 2023 at 07:56 PM

представьте, что у вас на аккаунте бесконечное количество робуксов. На что бы вы их тратили?
Zabivnaya_Anna avatar

Zabivnaya_Anna

April 22, 2023 at 10:37 PM

я бы потратила на эмоцию, и задонатила всем игрокам, у которых нет возможности донатить
begimkulovsamandar2 avatar

begimkulovsamandar2

April 22, 2023 at 10:54 PM

я бы просто начал дарить всё всем подряд и сделала бы программу на питоне чтобы она делала это за меня!!!

IlyaPlesa avatar

IlyaPlesa

April 23, 2023 at 04:45 AM

Я думаю, я бы продавал робуксы дешево, типа: 10 рб = 1 рубль, но от 500 рублей к примеру.
IlyaPlesa avatar

IlyaPlesa

April 23, 2023 at 04:45 AM

Я думаю, я бы продавал робуксы дешево, типа: 10 рб = 1 рубль, но от 500 рублей к примеру.
skinbox_caster2k avatar

skinbox_caster2k

April 23, 2023 at 08:46 PM

я бы раздал свои робуксы что бы люди у которых нету возможности донатить получили робуксы
VITO_Saneku avatar

VITO_Saneku

April 29, 2023 at 06:53 AM

Раздал бы их всем, кто не может донатить, а также поддержал разработчиков годны игр.
Anon1682764106 avatar

Anon1682764106

April 29, 2023 at 04:04 PM

я раздал бы игрокам робыксы
__9450 avatar

__9450

April 30, 2023 at 06:38 PM

пожертвовала
ilya_kedrov123 avatar

ilya_kedrov123

April 30, 2023 at 07:58 PM

я бы сделал скин в роблокс ,а потом задонатил бы нуждающимся

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