представьте, что у вас на аккаунте бесконечное количество робуксов. На что бы вы их тратили?
я бы потратила на эмоцию, и задонатила всем игрокам, у которых нет возможности донатить
я бы просто начал дарить всё всем подряд и сделала бы программу на питоне чтобы она делала это за меня!!!
Я думаю, я бы продавал робуксы дешево, типа: 10 рб = 1 рубль, но от 500 рублей к примеру.
Я думаю, я бы продавал робуксы дешево, типа: 10 рб = 1 рубль, но от 500 рублей к примеру.
я бы раздал свои робуксы что бы люди у которых нету возможности донатить получили робуксы
Раздал бы их всем, кто не может донатить, а также поддержал разработчиков годны игр.
я раздал бы игрокам робыксы
я бы сделал скин в роблокс ,а потом задонатил бы нуждающимся