Что лучше Pubg Mobile или Pubg пк.

Rain

Gem300

novice rank iconbuffighter144: Very Cat emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKamilos31: Hello
novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: heard you
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
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Что лучше Pubg Mobile или Pubg пк.

xterme avatar

xterme

September 18, 2022 at 10:58 PM

Лично я за Фортнайт
likidon avatar

likidon

September 19, 2022 at 02:08 AM

Если пк нормально тянет обычный пк, то лучше пабг пк. Если не тянет то можно играть в мобайл версию, на телефоне, или на том же эмуляторе.
X7Kovu7X avatar

X7Kovu7X

September 19, 2022 at 12:37 PM

Как по мне, так зависит отпредпочтений и возможностей. Пк пабг платный и требовательный к железу, а мобильный бесплатный и особо мощного телефона для него не требуется. В мобильном пабге больше режимов, пк версия сложнее и реалистичнее. Ну и графика в пк версии естественно лучше.
afti1 avatar

afti1

September 22, 2022 at 09:08 PM

в пк пабге более лучшая физика, графика, больше оружий, нет всяких клоунских скинов но она какая-то бездушная эта игра и по этому пубг мобайл как по мне лучше
moti227 avatar

moti227

September 26, 2022 at 08:02 PM

https://shrinke.me/2KO5F
come watch the video on youtube and understand what is better pubg mobile or on pc I wish you a pleasant viewing
play_geme avatar

play_geme

January 20, 2023 at 05:40 PM

если есть возможность то пк пабг лучше
play_geme avatar

play_geme

January 20, 2023 at 05:40 PM

если есть возможность то пк пабг лучше

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Что лучше Pubg Mobile или Pubg пк. on PUBG Mobile Forum on Gamehag