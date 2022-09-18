Что лучше Pubg Mobile или Pubg пк.

xterme Лично я за Фортнайт

likidon Если пк нормально тянет обычный пк, то лучше пабг пк. Если не тянет то можно играть в мобайл версию, на телефоне, или на том же эмуляторе.

X7Kovu7X Как по мне, так зависит отпредпочтений и возможностей. Пк пабг платный и требовательный к железу, а мобильный бесплатный и особо мощного телефона для него не требуется. В мобильном пабге больше режимов, пк версия сложнее и реалистичнее. Ну и графика в пк версии естественно лучше.

afti1 в пк пабге более лучшая физика, графика, больше оружий, нет всяких клоунских скинов но она какая-то бездушная эта игра и по этому пубг мобайл как по мне лучше

moti227 https://shrinke.me/2KO5F

come watch the video on youtube and understand what is better pubg mobile or on pc I wish you a pleasant viewing



play_geme если есть возможность то пк пабг лучше