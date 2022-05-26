какая винтовка лучше галиль или калаш пишите мне свои мнения

d1ner ну вы как думаете я думаю галил

popovs2231 Лучше калаш так как он имеет большую бронебойность и урон

asanaimchek нет калаш лутше чел галил по своим характеристикам хоть и разброз бальной но урон и бронебойность больше

ivn_54 Калаш, урон больше

Crystal48856 Калаш лучше, его разброс перекрывает большой урон

egorsamsonyuk rfkfi kexmit





Damir123987121 галил он дешевле

Maksikl0x Калаш, хотя галиль почти как калаш, но урон меньше

mitsuya Калаш есле научиться регулировать отдачу

dimamoska2 галил лучше как по мне





sdasdasd_dsadasd КАЛАШ БРОНИБОЙНЫЙ

GrifoniuS И галиль и калаш хорошее оружее, просто галиль нужно брать когда денег мало, а калаш когда хватает на него денег.

bokla Калаш будет бронебойней чем галиль,в тоже время галиль с 35 паьронами будет хорош на форсе.

biba24 Гавниль ето ужас берите калаш

Sh1ro_123 калаш конечно, у него бронебойность и урон больше, надо только научиться спреить правильно

crazzy_deev калаш, галил его пародия с меньшым уроном но идешевле, но калаш все равно лучше, если не хватает на ак всегда беру пп но не галил





Saneeek АК-47 лучше чем галиль, так как у АК-47 урон больше и с броней в голову убивает за 1 пулю, к тому же АК-47 более популярен чем галиль, но галиль всё же дешевле но предпочтения остаются всё же на АК-47

K1NG_G4ME АК-47 лучше чем галиль, так как у АК-47 урон больше и с броней в голову убивает за 1 пулю, к тому же АК-47 более популярен чем галиль, но галиль всё же дешевле но предпочтения остаются всё же на АК-47