какая винтовка лучше галиль или калаш пишите мне свои мнения

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Rain

Gem300

novice rank iconTecna23: EZ emote (inline chat version)
novice rank iconwagner_perac: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: heard you
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
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novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
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novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
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novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
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какая винтовка лучше галиль или калаш пишите мне свои мнения

d1ner avatar

d1ner

May 26, 2022 at 07:03 PM

ну вы как думаете я думаю галил
popovs2231 avatar

popovs2231

May 27, 2022 at 12:22 AM

Лучше калаш так как он имеет большую бронебойность и урон
asanaimchek avatar

asanaimchek

June 5, 2022 at 12:30 PM

нет калаш лутше чел галил по своим характеристикам хоть и разброз бальной но урон и бронебойность больше
ivn_54 avatar

ivn_54

June 7, 2022 at 05:12 PM

Калаш, урон больше
Crystal48856 avatar

Crystal48856

June 7, 2022 at 10:17 PM

Калаш лучше, его разброс перекрывает большой урон
egorsamsonyuk avatar

egorsamsonyuk

June 8, 2022 at 01:44 AM

rfkfi kexmit

Damir123987121 avatar

Damir123987121

July 11, 2022 at 11:00 PM

галил он дешевле
Maksikl0x avatar

Maksikl0x

July 15, 2022 at 10:58 PM

Калаш, хотя галиль почти как калаш, но урон меньше
mitsuya avatar

mitsuya

July 19, 2022 at 01:48 AM

Калаш есле научиться регулировать отдачу
dimamoska2 avatar

dimamoska2

July 20, 2022 at 12:48 AM

галил лучше как по мне

sdasdasd_dsadasd avatar

sdasdasd_dsadasd

July 21, 2022 at 02:01 AM

КАЛАШ БРОНИБОЙНЫЙ
GrifoniuS avatar

GrifoniuS

August 29, 2022 at 07:45 PM

И галиль и калаш хорошее оружее, просто галиль нужно брать когда денег мало, а калаш когда хватает на него денег.
bokla avatar

bokla

August 29, 2022 at 10:54 PM

Калаш будет бронебойней чем галиль,в тоже время галиль с 35 паьронами будет хорош на форсе.
biba24 avatar

biba24

August 30, 2022 at 04:21 PM

Гавниль ето ужас берите калаш
Sh1ro_123 avatar

Sh1ro_123

September 12, 2022 at 12:19 AM

калаш конечно, у него бронебойность и урон больше, надо только научиться спреить правильно
crazzy_deev avatar

crazzy_deev

September 13, 2022 at 03:13 PM

калаш, галил его пародия с меньшым уроном но идешевле, но калаш все равно лучше, если не хватает на ак всегда беру пп но не галил

Saneeek avatar

Saneeek

September 14, 2022 at 12:44 PM

АК-47 лучше чем галиль, так как у АК-47 урон больше и с броней в голову убивает за 1 пулю, к тому же АК-47 более популярен чем галиль, но галиль всё же дешевле но предпочтения остаются всё же на АК-47
K1NG_G4ME avatar

K1NG_G4ME

September 14, 2022 at 01:03 PM

АК-47 лучше чем галиль, так как у АК-47 урон больше и с броней в голову убивает за 1 пулю, к тому же АК-47 более популярен чем галиль, но галиль всё же дешевле но предпочтения остаются всё же на АК-47
K1NG_G4ME avatar

K1NG_G4ME

September 14, 2022 at 01:03 PM

АК-47 лучше чем галиль, так как у АК-47 урон больше и с броней в голову убивает за 1 пулю, к тому же АК-47 более популярен чем галиль, но галиль всё же дешевле но предпочтения остаются всё же на АК-47

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какая винтовка лучше галиль или калаш пишите мне свои мнения on Counter-Strike: Global Offensive Forum on Gamehag