какая винтовка лучше галиль или калаш пишите мне свои мнения

ну вы как думаете я думаю галил
Лучше калаш так как он имеет большую бронебойность и урон
нет калаш лутше чел галил по своим характеристикам хоть и разброз бальной но урон и бронебойность больше
Калаш лучше, его разброс перекрывает большой урон
Калаш, хотя галиль почти как калаш, но урон меньше
Калаш есле научиться регулировать отдачу
И галиль и калаш хорошее оружее, просто галиль нужно брать когда денег мало, а калаш когда хватает на него денег.
Калаш будет бронебойней чем галиль,в тоже время галиль с 35 паьронами будет хорош на форсе.
Гавниль ето ужас берите калаш
калаш конечно, у него бронебойность и урон больше, надо только научиться спреить правильно
калаш, галил его пародия с меньшым уроном но идешевле, но калаш все равно лучше, если не хватает на ак всегда беру пп но не галил
АК-47 лучше чем галиль, так как у АК-47 урон больше и с броней в голову убивает за 1 пулю, к тому же АК-47 более популярен чем галиль, но галиль всё же дешевле но предпочтения остаются всё же на АК-47
АК-47 лучше чем галиль, так как у АК-47 урон больше и с броней в голову убивает за 1 пулю, к тому же АК-47 более популярен чем галиль, но галиль всё же дешевле но предпочтения остаются всё же на АК-47
АК-47 лучше чем галиль, так как у АК-47 урон больше и с броней в голову убивает за 1 пулю, к тому же АК-47 более популярен чем галиль, но галиль всё же дешевле но предпочтения остаются всё же на АК-47