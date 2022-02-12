Как играть в фортнайт на телефоне

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Rain

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novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: heard you
novice rank iconlyz3r1234: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
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adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
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Как играть в фортнайт на телефоне

Venom550 avatar

Venom550

February 12, 2022 at 08:36 PM

инструкция как играть в фортнайнт на телефоне
Venom550 avatar

Venom550

February 12, 2022 at 08:38 PM

1. скачиваем гфн 2. заходим и регаемся 3. синхронизируем все платформы 4. выбираем фортнайнт и играем ( ждём очередь) 5.играть можно в любые игры которые есть у вас на плотформах.
Catocat avatar

Catocat

February 12, 2022 at 08:46 PM

легко и просто как сказал человек передо мной
сорри если грубо
Venom550 avatar

Venom550

February 12, 2022 at 09:18 PM

есть ещё вариант без очередей
MoNaCo_26 avatar

MoNaCo_26

February 13, 2022 at 04:21 AM

High Elimination Solo Win Aggressive Full Gameplay 3(Fortnite PC Keyboard)(сразу всё поймёшь!) Прокачайся по полной!!! И не трать время зря. Я не пожалел, что посмотрел этот видос. Залетай И УЧИСЬ)
https://shrinke.me/6fFTV
mihanjnjnn avatar

mihanjnjnn

February 14, 2022 at 05:04 PM

можно через гфн играть

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Как играть в фортнайт на телефоне on Fortnite Forum on Gamehag