Как играть в фортнайт на телефоне

Venom550 инструкция как играть в фортнайнт на телефоне

Venom550 1. скачиваем гфн 2. заходим и регаемся 3. синхронизируем все платформы 4. выбираем фортнайнт и играем ( ждём очередь) 5.играть можно в любые игры которые есть у вас на плотформах.

Catocat легко и просто как сказал человек передо мной

сорри если грубо

Venom550 есть ещё вариант без очередей

MoNaCo_26 High Elimination Solo Win Aggressive Full Gameplay 3(Fortnite PC Keyboard)(сразу всё поймёшь!) Прокачайся по полной!!! И не трать время зря. Я не пожалел, что посмотрел этот видос. Залетай И УЧИСЬ)

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