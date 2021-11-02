сколько у вас робуксов ?

Fire_king2008 у меня 61

Anuta123 пока что 32(

kiruha12 у меня 6





kiruha12 грустно











kiruha12 но вкус6ноооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо





kiruha12 млм не вкусноооооооо





kiruha12 честно мне просто нече м занятся поэтому я спамлюююююююююююююююю





zero_two56 лвлаьалв

Kirill47284 у меня 10 :(

Anonymous1635703646 у меня нет

Yevgen38 у меня только 3

Ployka148 у меня примерно 4 бобукса

Cnepupo4ka 14 мало

Kgcjgcjgx у меня 1;_)

htr У МЕНЯ ТОЖЕ 1





Alena9861 Было 50, а сейчас ничего....

Alena9861 Было 50, а сейчас ничего....

heudhdhevd а у меня 0 робуксов



Bigonekris Было 571, но решил переделать аватар, так что теперь 115

Mikasim У меня пол года назад было ноль робуксов, но теперь уже тоже ноль...

Mikasim Вообщем у меня их нет(.

bart40 всем привет,У МЕНЯ 17 РОБУКСОВ

OpkaGame 5 бобуксов

banana25693 пять круто живем

lisjonak 9 пока что(

imgod2 скоро будет 50

gemshopru348 у меня 4

Anonymous1636122663 мне подруга задонатила 500

Sherman_G Нема к сожалению((((

spiderfat214 а чего тут так много цифр

spiderfat214 а





spiderfat214 тип 0





Pytinka Никак их нет. Но скоро будет;)

Anon1637086773 5 робуксов, на данный момент донатить вообще не могу

Fire_king2008 у меня 28

Fire_king2008 у меня 28

VladikPro_YT11 Конечно же 2230.