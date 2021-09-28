Для чего нужны робуксы?

Простите что это пишу, я просто недопонимаю для чего они именно нужны
Робуксы ето внутри игровая валюта для покупки одежды ,геймпаси,и кучя привилегий.
робуксы это валюта в игре, которую можно купить по курсу 2робукса 3 рубля.
Она даёт покупку одежды и премиума который даёт обмен вещей которые ты купил.Так же можно купить в режимах или плэйсах например вип автомат или деньги.
Робуксы для: возможно полезных геймпассов , для супер дупер скинов , и для премий , билдинг клубов спасибо за ВНИМАНИЕ ПОНИМАНИЕ.
Робуксы нужны чтоб сделать скин или для покпки рекламы
для покупки всяких плюшек
Робуксы—это валюта в роблоксе, которая позволяет покупать себе одежду, игровые режимы, донат в играх и многое другое.
Робуксы можно потратить на скины и на донат в различные режимы
я коплю рубины на новую кофту
мне уже хватает но опыта не хватает
лично для меня-только для скина. хоть мне и нравится роблокс, но рано или поздно я перестану в него играть. поэтому я нашла приложениеив котором можно зарабатывать робуксы и накапливаю их через него. тем более, их хватает только на скин
это внутриигровая валюта, которая нужна для покупки одежды, волос,лиц и тд для персонажа. также за нее можно купить разные привелегии в играх ну и так далее. надеюсь помогла
что бы делать скины и покупать что то в играх либо игры за робуксы