Для чего нужны робуксы?

Apple_228 Простите что это пишу, я просто недопонимаю для чего они именно нужны

MK_Maksik Робуксы ето внутри игровая валюта для покупки одежды ,геймпаси,и кучя привилегий.

starcatfungame робуксы это валюта в игре, которую можно купить по курсу 2робукса 3 рубля.

Она даёт покупку одежды и премиума который даёт обмен вещей которые ты купил.Так же можно купить в режимах или плэйсах например вип автомат или деньги.

Artem6661666 Робуксы для: возможно полезных геймпассов , для супер дупер скинов , и для премий , билдинг клубов спасибо за ВНИМАНИЕ ПОНИМАНИЕ.

Apple_228 спасибо что ответили

Polina101881881 Yhuiuwusucueu

sdhsdghfhsd738748 Робуксы нужны чтоб сделать скин или для покпки рекламы

winxkrasotka228 для покупки всяких плюшек

Alina_super123 для скина и так далее192

Zheka407 Робуксы—это валюта в роблоксе, которая позволяет покупать себе одежду, игровые режимы, донат в играх и многое другое.

BigDenchik99 Робуксы можно потратить на скины и на донат в различные режимы

danil_sidelnikov я коплю рубины на новую кофту





danil_sidelnikov мне уже хватает но опыта не хватает

danil_sidelnikov можно потратить на игру

danil_sidelnikov я люблю роблокс хаха

Ymik0o ывааааа

kuromrgr лично для меня-только для скина. хоть мне и нравится роблокс, но рано или поздно я перестану в него играть. поэтому я нашла приложениеив котором можно зарабатывать робуксы и накапливаю их через него. тем более, их хватает только на скин

aLisA3352 это внутриигровая валюта, которая нужна для покупки одежды, волос,лиц и тд для персонажа. также за нее можно купить разные привелегии в играх ну и так далее. надеюсь помогла

smuzi3214123 спасибо за ответ!