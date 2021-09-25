Пабг-Стандофф2,за какую игру ты?

по графике конечно же пабг
но по гимплею и легкости игры , стандофф 2 .
у каждого человека свои вкусы и мнения
пабг лучше что по механике что по графону и больше доверия к пабг
пабг гараздло лучьше стандоффа играю в пабг просто балдеж
Стендофф 2 лучше, как по мне
и то и то как то похоже отличия нету
вообще вопрос: удобнее на мобильном или на ПК для вас? Хотелось бы знать чисто из интереса
думаю что все таки лучше мобильная версия
пабг разумеется там графа, физика, балтистика и прочее приколюхи
нет смамла их сравнивать, абсолютно разные игры