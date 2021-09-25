Пабг-Стандофф2,за какую игру ты?

Frizex Пабг или Стандофф2

ruxa_pruxa по графике конечно же пабг

ruxa_pruxa но по гимплею и легкости игры , стандофф 2 .

ruxa_pruxa у каждого человека свои вкусы и мнения

detroff пабг, в стенд не играл

Evilgenezis300 пабг лучше

Enot249 пабг лучше что по механике что по графону и больше доверия к пабг

__nejimehb Паааабг

banancih228 пабг гараздло лучьше стандоффа играю в пабг просто балдеж





Trolex87 Стендофф 2 лучше, как по мне

KHYITON и то и то как то похоже отличия нету

kozeka071 Пабг мобайл самое то

nicerem вообще вопрос: удобнее на мобильном или на ПК для вас? Хотелось бы знать чисто из интереса

Anon1634034931 думаю что все таки лучше мобильная версия





diyorbek222 пабг разумеется там графа, физика, балтистика и прочее приколюхи