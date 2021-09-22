Rain

Gem299

novice rank iconTecna23: It was little lol
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: monkaS emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: PepeHands emote (inline chat version)
SystemGamehag: 6 users received Gem28 from the Rain.
novice rank iconTecna23: hello
novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
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сколько весит роблокс?

vilageKiborg avatar

vilageKiborg

September 22, 2021 at 03:55 PM

где его качать и сколько весит игра?
Gman3412Gordon avatar

Gman3412Gordon

September 22, 2021 at 06:33 PM

В маинкрософт стор игра весит вроде 100 с чем-то мб.
xodwifi avatar

xodwifi

September 22, 2021 at 09:21 PM

очень просто выполнять задание играя в игры
ZACBIK avatar

ZACBIK

September 22, 2021 at 09:22 PM

Если не учитывать комьюнити из насильников и трёх летних детей игра нормальная огромным плюсом являеться так называемая "Роблокс Студия" которая хоть и немного но даёт знания о языке програмирования "C+Если не учитывать комьюнити из насильников и трёх летних детей игра нормальная огромным плюсом являеться так называемая "Роблокс Студия" которая хоть и немного но даёт
Ke_333 avatar

Ke_333

September 22, 2021 at 09:54 PM

1 килограм
HoriDasha avatar

HoriDasha

September 23, 2021 at 03:33 PM

если скачивать на телефоне то через пей маркет а если на пк то зайти в Гуго создать акк и зайти в любую игру, там выдаст скачать и установить роблокс. Устанавливаемые и играем
MurderTimeTrio avatar

MurderTimeTrio

September 23, 2021 at 03:35 PM

ну хззззз
Foxyliatit52 avatar

Foxyliatit52

September 24, 2021 at 03:23 AM

я угараю ,лол...

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