сколько весит роблокс?

vilageKiborg где его качать и сколько весит игра?

Gman3412Gordon В маинкрософт стор игра весит вроде 100 с чем-то мб.

xodwifi очень просто выполнять задание играя в игры

ZACBIK Если не учитывать комьюнити из насильников и трёх летних детей игра нормальная огромным плюсом являеться так называемая "Роблокс Студия" которая хоть и немного но даёт знания о языке програмирования "C+Если не учитывать комьюнити из насильников и трёх летних детей игра нормальная огромным плюсом являеться так называемая "Роблокс Студия" которая хоть и немного но даёт

Ke_333 1 килограм

HoriDasha если скачивать на телефоне то через пей маркет а если на пк то зайти в Гуго создать акк и зайти в любую игру, там выдаст скачать и установить роблокс. Устанавливаемые и играем

MurderTimeTrio ну хззззз