Mobile Legends или LoL?

Про ML понятно, но уже вроде как полгода существует LoL на телефоне. Кому во что интересно играть?
LoL в 10000 раз лучше, как по мне
Конечно ML. Зачем играть в мусорку ЛоЛ, в которой всё тоже, что в мобайл ледженд. Т.е. такие же раки тимейты, баланс, + сама по себе ЛОЛ казуальная и это не интересно.
между лолом и мб я выберу Fault. потому что от третьего лица.
норм игра больше на телефоне чем на компе нрав
норм игра больше на телефоне чем на компе нрав
норм игра больше на телефоне чем
норм:disappointed_relieved::triumph::weary::tired_face::grimacing::disappointed_relieved::frowning::rolling_eyes::thinking::smiling_imp::smiling_imp::smiling_imp:
Я бы выбрал млбб, просто я уже к ней привык
Я бы выбрал млбб, просто я уже к ней привык
Эх блин, банг банг похоже на колокольчик
Эх блин, банг банг похоже на колокольчик согл
норм игра больше на телефоне чем на компе нрав
Lol лучше потому-что там больше всекого а Mobile Legends плагиат
Вот четкий обзор для сравнений https://shrinke.me/GVzSJ3
тут у каждого по разному мне больше нравится Lol
пока я выбираю мобилку, но если бы была возможность, то выбрала бы лол
мл в отличии от лол значительно динамичнее, плюс выбор персонажей гораздо шире, каждый сможет найти под свой стиль игры!