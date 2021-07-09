Mobile Legends или LoL?

toxic97 Про ML понятно, но уже вроде как полгода существует LoL на телефоне. Кому во что интересно играть?

bazri4 LoL в 10000 раз лучше, как по мне

themadfesh Мобайл

azortm51gg LoL лучше

ermahan1234t кнч LoL kEk 4EbuReK

myatadevulpman Конечно ML. Зачем играть в мусорку ЛоЛ, в которой всё тоже, что в мобайл ледженд. Т.е. такие же раки тимейты, баланс, + сама по себе ЛОЛ казуальная и это не интересно.

4553867 лол конечно 100%

SMadnessGD между лолом и мб я выберу Fault. потому что от третьего лица.

Ra1nkin норм игра больше на телефоне чем на компе нрав



WOW228_444 норм игра больше на телефоне чем на компе нрав

WOW228_444 норм игра больше на телефоне чем

WOW228_444 норм игра

WOW228_444 норм:disappointed_relieved::triumph::weary::tired_face::grimacing::disappointed_relieved::frowning::rolling_eyes::thinking::smiling_imp::smiling_imp::smiling_imp:

kek55 крутая игра





kalegrafo топ игра

lionfortune lol кочено





_FreeDeeZee_ Дота лучше))))

JustColaYT Я бы выбрал млбб, просто я уже к ней привык

JustColaYT Я бы выбрал млбб, просто я уже к ней привык

dima_golomucov игра просто огонь!

Anon1634409364 Эх блин, банг банг похоже на колокольчик

POD0ROJNIK конечно лол

7bogdan28 Эх блин, банг банг похоже на колокольчик согл

7bogdan28 норм игра больше на телефоне чем на компе нрав

ilyapaxah Lol лучше потому-что там больше всекого а Mobile Legends плагиат





alona_tytarenko Вот четкий обзор для сравнений https://shrinke.me/GVzSJ3

Ixsele223 тут у каждого по разному мне больше нравится Lol

RitkaKastaeva пока я выбираю мобилку, но если бы была возможность, то выбрала бы лол