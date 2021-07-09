Mobile Legends или LoL?

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Gem10
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Gem36
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Vizcarra Nalah
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Ibrahim Boutaleb
Gem16
Ява Моки
Ява Моки
Gem8
Fiona Maymie
Fiona Maymie
Gem3,080
Rain

Gem168

novice rank iconKeshav Kumar: hii
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novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
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novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
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novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
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novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
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novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
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novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
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novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
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adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
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novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
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Mobile Legends или LoL?

toxic97 avatar

toxic97

July 9, 2021 at 09:33 PM

Про ML понятно, но уже вроде как полгода существует LoL на телефоне. Кому во что интересно играть?
bazri4 avatar

bazri4

July 12, 2021 at 03:31 PM

LoL в 10000 раз лучше, как по мне
themadfesh avatar

themadfesh

July 15, 2021 at 11:47 PM

Мобайл
azortm51gg avatar

azortm51gg

July 16, 2021 at 02:27 AM

LoL лучше
ermahan1234t avatar

ermahan1234t

July 16, 2021 at 11:52 AM

кнч LoL kEk 4EbuReK
myatadevulpman avatar

myatadevulpman

July 16, 2021 at 02:23 PM

Конечно ML. Зачем играть в мусорку ЛоЛ, в которой всё тоже, что в мобайл ледженд. Т.е. такие же раки тимейты, баланс, + сама по себе ЛОЛ казуальная и это не интересно.
4553867 avatar

4553867

July 17, 2021 at 12:19 AM

лол конечно 100%
SMadnessGD avatar

SMadnessGD

July 17, 2021 at 03:55 PM

между лолом и мб я выберу Fault. потому что от третьего лица.
Ra1nkin avatar

Ra1nkin

July 29, 2021 at 03:50 PM

норм игра больше на телефоне чем на компе нрав
WOW228_444 avatar

WOW228_444

July 30, 2021 at 01:59 PM

норм игра больше на телефоне чем на компе нрав
WOW228_444 avatar

WOW228_444

July 30, 2021 at 01:59 PM

норм игра больше на телефоне чем
WOW228_444 avatar

WOW228_444

July 30, 2021 at 02:00 PM

норм игра
WOW228_444 avatar

WOW228_444

July 30, 2021 at 02:00 PM

норм:disappointed_relieved::triumph::weary::tired_face::grimacing::disappointed_relieved::frowning::rolling_eyes::thinking::smiling_imp::smiling_imp::smiling_imp:
kek55 avatar

kek55

July 30, 2021 at 03:20 PM

крутая игра

kalegrafo avatar

kalegrafo

July 30, 2021 at 05:36 PM

топ игра
lionfortune avatar

lionfortune

August 7, 2021 at 09:37 AM

lol кочено

_FreeDeeZee_ avatar

_FreeDeeZee_

August 18, 2021 at 10:56 PM

Дота лучше))))
JustColaYT avatar

JustColaYT

October 7, 2021 at 11:56 AM

Я бы выбрал млбб, просто я уже к ней привык
JustColaYT avatar

JustColaYT

October 7, 2021 at 11:56 AM

Я бы выбрал млбб, просто я уже к ней привык
dima_golomucov avatar

dima_golomucov

October 7, 2021 at 12:02 PM

игра просто огонь!
Anon1634409364 avatar

Anon1634409364

October 16, 2021 at 11:45 PM

Эх блин, банг банг похоже на колокольчик
POD0ROJNIK avatar

POD0ROJNIK

October 17, 2021 at 03:10 PM

конечно лол
7bogdan28 avatar

7bogdan28

October 17, 2021 at 06:29 PM

Эх блин, банг банг похоже на колокольчик согл
7bogdan28 avatar

7bogdan28

October 17, 2021 at 06:29 PM

норм игра больше на телефоне чем на компе нрав
ilyapaxah avatar

ilyapaxah

October 21, 2021 at 01:01 PM

Lol лучше потому-что там больше всекого а Mobile Legends плагиат

alona_tytarenko avatar

alona_tytarenko

February 4, 2022 at 01:22 AM

Вот четкий обзор для сравнений https://shrinke.me/GVzSJ3
Ixsele223 avatar

Ixsele223

February 4, 2022 at 01:36 AM

тут у каждого по разному мне больше нравится Lol
RitkaKastaeva avatar

RitkaKastaeva

October 22, 2023 at 01:49 PM

пока я выбираю мобилку, но если бы была возможность, то выбрала бы лол
Impar avatar

Impar

November 15, 2023 at 06:08 PM

мл в отличии от лол значительно динамичнее, плюс выбор персонажей гораздо шире, каждый сможет найти под свой стиль игры!

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Mobile Legends или LoL? on Mobile Legends: Bang Bang Forum on Gamehag