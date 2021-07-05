Со скольки лет играешь в роблокс?

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Ява Моки
Ява Моки
Gem8
Fiona Maymie
Fiona Maymie
Gem3,080
Rain

Gem168

novice rank iconKeshav Kumar: hii
SystemGamehag: Join our Discord for daily Gem giveaways!
novice rank iconDream 300: hh
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: prayge emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconTecna23: I want it
novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
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novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
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Со скольки лет играешь в роблокс?

zdanil1 avatar

zdanil1

July 5, 2021 at 12:00 PM

я играю в роблокс с пяти лет. А ты?
Naquenow avatar

Naquenow

July 5, 2021 at 12:49 PM

Мне сейчас 14 лет и я играю с 9 лет, игра то надоедает то снова хочется окунуть голову в треш и сюжетные режимы
grostichek avatar

grostichek

July 5, 2021 at 01:14 PM

Играю с 12 лет. А ты со скольки?

LilTaken avatar

LilTaken

July 5, 2021 at 04:25 PM

Я играю с 9 лет но пока забросил
XYOBEI1 avatar

XYOBEI1

July 5, 2021 at 04:32 PM

с 12 лет сейчас 14 лет :moyai:
Naqueynow avatar

Naqueynow

July 5, 2021 at 04:41 PM

C 8 лет в принципе норм
toxic228_naruto0 avatar

toxic228_naruto0

July 5, 2021 at 05:09 PM

с 2017 я тогда не данател
Kot3l0kk avatar

Kot3l0kk

July 5, 2021 at 05:09 PM

с 9 лет играю))
Anonymous1625325281 avatar

Anonymous1625325281

July 5, 2021 at 06:11 PM

С пелёнок!
AlexanderAccs avatar

AlexanderAccs

July 6, 2021 at 07:52 AM

С 6-7 а мне сейчас 12 лет
doogerstart avatar

doogerstart

July 6, 2021 at 01:23 PM

С 9 лет.
SofiaMinecraft avatar

SofiaMinecraft

July 6, 2021 at 04:24 PM

С 11 но мне сейчас 12
IIti4ka23 avatar

IIti4ka23

July 6, 2021 at 05:40 PM

Играл сначала с 8 до 10 потом перестал...
YellowCherry avatar

YellowCherry

July 6, 2021 at 06:51 PM

с 13
muxar avatar

muxar

July 6, 2021 at 06:55 PM

с 11
FaiarLas avatar

FaiarLas

July 6, 2021 at 06:57 PM

c 13 bynthtcyfz
sashkasapogovv avatar

sashkasapogovv

July 6, 2021 at 07:01 PM

Sdajfbad 2 basjnfaj aefasdf afwfdsg
Mashamonkey avatar

Mashamonkey

July 6, 2021 at 07:02 PM

С 7 лет

sashkasapogovv avatar

sashkasapogovv

July 6, 2021 at 07:03 PM

Крутая игра, очень нравится!! играю каждый день
b1b3r avatar

b1b3r

July 6, 2021 at 10:58 PM

с 2016 вроде
PashALL avatar

PashALL

July 8, 2021 at 11:54 AM

Сейчас мне 13, играл с 7 лет, потом забросил, и недавно снова начал играть
GoodIGamer avatar

GoodIGamer

July 8, 2021 at 02:36 PM

С 12
morlmof100000 avatar

morlmof100000

July 27, 2021 at 04:28 PM

с 2016 года
UniqueArrows avatar

UniqueArrows

July 27, 2021 at 10:52 PM

Играл с 9 но бросил на несколько годов но позже вернулся
ostaptrushyk avatar

ostaptrushyk

July 27, 2021 at 10:58 PM

играю с 7 лет шяс 11 скоро 12
ostaptrushyk avatar

ostaptrushyk

July 27, 2021 at 10:58 PM

Мне игра не очень понравилась, а статья очень хорошая автор молодец, удачи!
ostaptrushyk avatar

ostaptrushyk

July 27, 2021 at 11:00 PM

игра очень крутая играю с 9 лет
ostaptrushyk avatar

ostaptrushyk

July 27, 2021 at 11:00 PM

Сейчас мне 13, играл с 7 лет, потом забросил, и недавно снова начал играть
ostaptrushyk avatar

ostaptrushyk

July 27, 2021 at 11:00 PM

Крутая игра, очень нравится!! играю каждый день
ostaptrushyk avatar

ostaptrushyk

July 27, 2021 at 11:00 PM

Крутая игра, очень нравится!! играю каждый ден
safs102 avatar

safs102

July 27, 2021 at 11:01 PM

играл с 8 лет
RollyFox avatar

RollyFox

July 27, 2021 at 11:38 PM

с 7 лет.

Ftwscfh avatar

Ftwscfh

July 28, 2021 at 12:36 AM

Я начила играть в роблокс 2017 шя мне 18 лет)
kiril2007231 avatar

kiril2007231

July 28, 2021 at 03:57 AM

с 5 лет то есть мне уже 8 с половиной xd


Naya9162 avatar

Naya9162

July 28, 2021 at 01:20 PM

с 6-ти вроде
Dark_Ryuto avatar

Dark_Ryuto

July 28, 2021 at 03:22 PM

с 9 лет
Ryan2311 avatar

Ryan2311

July 28, 2021 at 07:08 PM

я играю в роблокс с 10 лет. На данный момент я им сильно не увлекаюсь, но меня друзья просят вместе поиграть, сейчас донат хотят. Но думаю, что это неплохая игра
Ryan2311 avatar

Ryan2311

July 28, 2021 at 07:08 PM

я играю в роблокс с 10 лет. На данный момент я им сильно не увлекаюсь, но меня друзья просят вместе поиграть, сейчас донат хотят. Но думаю, что это неплохая игра
JustHaruka avatar

JustHaruka

July 29, 2021 at 05:49 PM

Играю с 13 лет, не горжусь :thumbsup:
gamedud228 avatar

gamedud228

July 29, 2021 at 06:13 PM

я играю с 7 лет

12

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Со скольки лет играешь в роблокс? on Roblox Forum on Gamehag