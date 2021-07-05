Со скольки лет играешь в роблокс?

я играю в роблокс с пяти лет. А ты?
Мне сейчас 14 лет и я играю с 9 лет, игра то надоедает то снова хочется окунуть голову в треш и сюжетные режимы
Играю с 12 лет. А ты со скольки?
Я играю с 9 лет но пока забросил
с 12 лет сейчас 14 лет :moyai:
с 2017 я тогда не данател
С 6-7 а мне сейчас 12 лет
Играл сначала с 8 до 10 потом перестал...
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Крутая игра, очень нравится!! играю каждый день
Сейчас мне 13, играл с 7 лет, потом забросил, и недавно снова начал играть
Играл с 9 но бросил на несколько годов но позже вернулся
играю с 7 лет шяс 11 скоро 12
Мне игра не очень понравилась, а статья очень хорошая автор молодец, удачи!
игра очень крутая играю с 9 лет
Сейчас мне 13, играл с 7 лет, потом забросил, и недавно снова начал играть
Крутая игра, очень нравится!! играю каждый день
Крутая игра, очень нравится!! играю каждый ден
Я начила играть в роблокс 2017 шя мне 18 лет)
с 5 лет то есть мне уже 8 с половиной xd
я играю в роблокс с 10 лет. На данный момент я им сильно не увлекаюсь, но меня друзья просят вместе поиграть, сейчас донат хотят. Но думаю, что это неплохая игра
я играю в роблокс с 10 лет. На данный момент я им сильно не увлекаюсь, но меня друзья просят вместе поиграть, сейчас донат хотят. Но думаю, что это неплохая игра
Играю с 13 лет, не горжусь :thumbsup: