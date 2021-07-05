Со скольки лет играешь в роблокс?

zdanil1 я играю в роблокс с пяти лет. А ты?

Naquenow Мне сейчас 14 лет и я играю с 9 лет, игра то надоедает то снова хочется окунуть голову в треш и сюжетные режимы

grostichek Играю с 12 лет. А ты со скольки?





LilTaken Я играю с 9 лет но пока забросил

XYOBEI1 с 12 лет сейчас 14 лет :moyai:

Naqueynow C 8 лет в принципе норм

toxic228_naruto0 с 2017 я тогда не данател

Kot3l0kk с 9 лет играю))

Anonymous1625325281 С пелёнок!

AlexanderAccs С 6-7 а мне сейчас 12 лет

doogerstart С 9 лет.

SofiaMinecraft С 11 но мне сейчас 12

IIti4ka23 Играл сначала с 8 до 10 потом перестал...



YellowCherry с 13

muxar с 11

FaiarLas c 13 bynthtcyfz

sashkasapogovv Sdajfbad 2 basjnfaj aefasdf afwfdsg

Mashamonkey С 7 лет





sashkasapogovv Крутая игра, очень нравится!! играю каждый день

b1b3r с 2016 вроде

PashALL Сейчас мне 13, играл с 7 лет, потом забросил, и недавно снова начал играть

GoodIGamer С 12

morlmof100000 с 2016 года

UniqueArrows Играл с 9 но бросил на несколько годов но позже вернулся

ostaptrushyk играю с 7 лет шяс 11 скоро 12

ostaptrushyk Мне игра не очень понравилась, а статья очень хорошая автор молодец, удачи!

ostaptrushyk игра очень крутая играю с 9 лет

ostaptrushyk Сейчас мне 13, играл с 7 лет, потом забросил, и недавно снова начал играть

ostaptrushyk Крутая игра, очень нравится!! играю каждый день

ostaptrushyk Крутая игра, очень нравится!! играю каждый ден

safs102 играл с 8 лет

RollyFox с 7 лет.





Ftwscfh Я начила играть в роблокс 2017 шя мне 18 лет)

kiril2007231 с 5 лет то есть мне уже 8 с половиной xd







Naya9162 с 6-ти вроде

Dark_Ryuto с 9 лет

Ryan2311 я играю в роблокс с 10 лет. На данный момент я им сильно не увлекаюсь, но меня друзья просят вместе поиграть, сейчас донат хотят. Но думаю, что это неплохая игра

Ryan2311 я играю в роблокс с 10 лет. На данный момент я им сильно не увлекаюсь, но меня друзья просят вместе поиграть, сейчас донат хотят. Но думаю, что это неплохая игра

JustHaruka Играю с 13 лет, не горжусь :thumbsup: