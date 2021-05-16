Почему Рбуксы Платные?

Inavss

Потому что всем людям нужно зарабатывать. А как зарабатывать разработчиком которые создали вертуальную игру? Правильно, добавить функцию которая обменяет реальные деньги на вертуальную валюту в игре, называется это "Донат". При помощи доната люди зарабатывают. В том же Роблоксе робуксы платные потому что людям нужно заработать на игре.