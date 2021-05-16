Почему Рбуксы Платные?

потомучто разработчики гады U-U
Потому что разработчикам нужно зарабатывать
Потому что всем людям нужно зарабатывать. А как зарабатывать разработчиком которые создали вертуальную игру? Правильно, добавить функцию которая обменяет реальные деньги на вертуальную валюту в игре, называется это "Донат". При помощи доната люди зарабатывают. В том же Роблоксе робуксы платные потому что людям нужно заработать на игре.
потому что нужно разработчиком зарабатывать
если робуксы будут бесплатные то любой нубик в минкрафте завоюет эту игру...
Игра free-to-play, вы что вообще ожидали?
Лично как мне, Roblox уникальный проект, не имеющий аналогов, поэтому разработчики имеют право делать донат, причём приличный такой!
Разработчики на этом зарабатывают