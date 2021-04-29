jailbreak или mad city?

как по мне лудше джейл, но оп скатился из-за ненужных обнов, а мед сити ужасная игра. плохие текстуры, такаяже графика даже не настроеная, игра выглядит вырвиглазно и надоедливые суперспособности
mad city так себе, скатился по полной
играю и то и то у каждой игры есть отличия для меня обе норм
то и то хорошие режимы в роблоксе советую
у двух игр есть свои плюсы
Jailbrake завалил mad city на обе лопатки
Мэд сити. Может быть пока я долго не играл были обновы, но это очень крутая игра. Я там тачки накопил и вертолёт, но минус точно такой же, как и в джеилбреак. Игра начинает надоедать. В мэд сити цель игроков просто копить. И каждый раз делая одно и то же, игроку хочется выйти из игры.
Грубо говоря это две разные игры, мэд сити про суперспособности, а джэил более класическая игра.
Мне больше джэил по душе
jailbreak намного лучше mad city
авіаіваіваіваіваіаіаваіаіваіавіа
вопше я привык к mad city
Мне больше по душе mad city. По моему мнению там большее разнообразие.
Люблю старика Jailbreak)))
mad city мне более интересна