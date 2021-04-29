jailbreak или mad city?

bobuxmaaaaan как по мне лудше джейл, но оп скатился из-за ненужных обнов, а мед сити ужасная игра. плохие текстуры, такаяже графика даже не настроеная, игра выглядит вырвиглазно и надоедливые суперспособности

1919f мад сити говно

1919f мад сити говно

klasko1231 mad city так себе, скатился по полной

fgfgjhjggdffghgh MAD CITI дерьмо полное





1029384756ee mad city хуже



fantom749112 аіавіаіваіаіваіваіаіа

Homer_Lund mad city.





morozovsobolenko mad city figny

Alex25250OK играю и то и то у каждой игры есть отличия для меня обе норм

GrigAvagov Mad City

moki333 То и то

KOTIK_SoS835 то и то хорошие режимы в роблоксе советую

pto778_tftraderu очень сложный выбор





hhgdggg у двух игр есть свои плюсы

Dima1001 МАД СЫТЫ

Hunter2011 Моё мнение Madcity

Elise_20 Jailbrake завалил mad city на обе лопатки

monster_chr джейл





Kokosina

мне нравится джейлбрейк

Killernoob228 Мэд сити. Может быть пока я долго не играл были обновы, но это очень крутая игра. Я там тачки накопил и вертолёт, но минус точно такой же, как и в джеилбреак. Игра начинает надоедать. В мэд сити цель игроков просто копить. И каждый раз делая одно и то же, игроку хочется выйти из игры.

dADADFf мад сити топ





dADADFf это не из воздуха







dADADFf +_=_=_=_=_=_+





dADADFf ъхДАъхдла





JasterPlay Круто

Anonymous6789 jailbreak лучше будет

MaderKeys3 Грубо говоря это две разные игры, мэд сити про суперспособности, а джэил более класическая игра.

Мне больше джэил по душе





Nicholas_Rush JailBreak лучше

Crystal_Wolff mad city лучше

Elise_20 jailbreak намного лучше mad city

fantom7491112 авіаіваіваіваіваіаіаваіаіваіавіа

AnimeNaruto2 вопше я привык к mad city

emiliya9375 мэд сити думаю луцчше

dreyk_s Мне больше по душе mad city. По моему мнению там большее разнообразие.

luntonaftopsy mad cityлучше

jjjgggghhh mad city.ооолол

ARTEM87483s Люблю старика Jailbreak)))

42412412414 jailbreak!!!