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jailbreak или mad city?

bobuxmaaaaan avatar

bobuxmaaaaan

April 29, 2021 at 08:00 PM

как по мне лудше джейл, но оп скатился из-за ненужных обнов, а мед сити ужасная игра. плохие текстуры, такаяже графика даже не настроеная, игра выглядит вырвиглазно и надоедливые суперспособности
1919f avatar

1919f

April 29, 2021 at 08:07 PM

мад сити говно
1919f avatar

1919f

April 29, 2021 at 08:07 PM

мад сити говно
klasko1231 avatar

klasko1231

April 29, 2021 at 08:29 PM

mad city так себе, скатился по полной
fgfgjhjggdffghgh avatar

fgfgjhjggdffghgh

April 29, 2021 at 09:35 PM

MAD CITI дерьмо полное

1029384756ee avatar

1029384756ee

April 29, 2021 at 10:24 PM

mad city хуже
fantom749112 avatar

fantom749112

April 29, 2021 at 11:04 PM

аіавіаіваіаіваіваіаіа
Homer_Lund avatar

Homer_Lund

April 29, 2021 at 11:14 PM

mad city.

morozovsobolenko avatar

morozovsobolenko

April 30, 2021 at 01:13 AM

mad city figny
Alex25250OK avatar

Alex25250OK

April 30, 2021 at 02:08 AM

играю и то и то у каждой игры есть отличия для меня обе норм
GrigAvagov avatar

GrigAvagov

April 30, 2021 at 04:45 PM

Mad City
moki333 avatar

moki333

April 30, 2021 at 04:55 PM

То и то
KOTIK_SoS835 avatar

KOTIK_SoS835

April 30, 2021 at 11:58 PM

то и то хорошие режимы в роблоксе советую
pto778_tftraderu avatar

pto778_tftraderu

May 2, 2021 at 02:27 PM

очень сложный выбор

hhgdggg avatar

hhgdggg

May 2, 2021 at 06:53 PM

у двух игр есть свои плюсы
Dima1001 avatar

Dima1001

May 2, 2021 at 07:07 PM

МАД СЫТЫ
Hunter2011 avatar

Hunter2011

May 3, 2021 at 09:22 PM

Моё мнение Madcity
Elise_20 avatar

Elise_20

May 4, 2021 at 12:09 AM

Jailbrake завалил mad city на обе лопатки
monster_chr avatar

monster_chr

May 4, 2021 at 12:39 AM

джейл

Kokosina avatar

Kokosina

May 4, 2021 at 09:42 AM


мне нравится джейлбрейк
Killernoob228 avatar

Killernoob228

May 4, 2021 at 09:51 AM

Мэд сити. Может быть пока я долго не играл были обновы, но это очень крутая игра. Я там тачки накопил и вертолёт, но минус точно такой же, как и в джеилбреак. Игра начинает надоедать. В мэд сити цель игроков просто копить. И каждый раз делая одно и то же, игроку хочется выйти из игры.
dADADFf avatar

dADADFf

May 4, 2021 at 06:17 PM

мад сити топ

dADADFf avatar

dADADFf

May 4, 2021 at 06:17 PM

это не из воздуха


dADADFf avatar

dADADFf

May 4, 2021 at 06:18 PM

+_=_=_=_=_=_+

dADADFf avatar

dADADFf

May 4, 2021 at 06:19 PM

ъхДАъхдла

JasterPlay avatar

JasterPlay

May 4, 2021 at 07:01 PM

Круто
Anonymous6789 avatar

Anonymous6789

May 4, 2021 at 07:55 PM

jailbreak лучше будет
MaderKeys3 avatar

MaderKeys3

May 4, 2021 at 08:23 PM

Грубо говоря это две разные игры, мэд сити про суперспособности, а джэил более класическая игра.
Мне больше джэил по душе

Nicholas_Rush avatar

Nicholas_Rush

May 4, 2021 at 09:13 PM

JailBreak лучше
Crystal_Wolff avatar

Crystal_Wolff

May 4, 2021 at 11:06 PM

mad city лучше
Elise_20 avatar

Elise_20

May 4, 2021 at 11:19 PM

jailbreak намного лучше mad city
fantom7491112 avatar

fantom7491112

May 4, 2021 at 11:34 PM

авіаіваіваіваіваіаіаваіаіваіавіа
AnimeNaruto2 avatar

AnimeNaruto2

May 5, 2021 at 12:40 PM

вопше я привык к mad city
emiliya9375 avatar

emiliya9375

May 5, 2021 at 04:27 PM

мэд сити думаю луцчше
dreyk_s avatar

dreyk_s

May 8, 2021 at 06:05 PM

Мне больше по душе mad city. По моему мнению там большее разнообразие.
luntonaftopsy avatar

luntonaftopsy

May 8, 2021 at 06:23 PM

mad cityлучше
jjjgggghhh avatar

jjjgggghhh

May 8, 2021 at 06:26 PM

mad city.ооолол
ARTEM87483s avatar

ARTEM87483s

May 8, 2021 at 07:37 PM

Люблю старика Jailbreak)))
42412412414 avatar

42412412414

May 8, 2021 at 08:10 PM

jailbreak!!!
Ke_333 avatar

Ke_333

May 8, 2021 at 08:47 PM

mad city мне более интересна
12

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jailbreak или mad city? on Roblox Forum on Gamehag