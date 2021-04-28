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комьюнити CS:GO - параша или нет ?

AlanGmyzin avatar

AlanGmyzin

April 28, 2021 at 10:55 PM

чтож, комьюнити это очень не устойчивая тема, но давайте поговорим о нынешнем комьюнити если вы играли в игру, вы скорее всего встречали часто людец которые обзывают вас, так вот это токсики не будем углубляться в историю этоого слова, расскажу кто такие токсики итак, это люди которые попадаются в матче, они при ваших неудачах пытаются вас обазвать, понизитт настроение и тому подобное, почему они это делают ? на самом деле никто не знает, но скорее всего это изза плохой семьи, плохих друзей, и другие плачевные условия, они хотят вымести злость на игроков, и их не кто не держит, а обзывают они только в играх потому что в интернете можно говорить что хочешь и тв не будешь за эти слова отвечать в реальности, врядли вы поедете в другую страну за школьником который назвал тебя плохо к сожалению, большая часть комьюнити - токсики, возможно вы токсик также, хоть несколько раз в жизни, но мы были токсиками, возможно кто тт срывается на тиммейтах, но одно дело кричать на них с выключенным микрофоном, а другое с включенным, и тем самым диз моралить команду, тоесть вести ее к поражению, потому что диз мораль повлияет на ваше настроение, внимание и силы, тоесть если вам грустно(изза токсиков), вы начнете бытт рассеяным, слабым и тому подобное, тоесть вы будете начинать проигрывать вывод- не дтз моральте тиму своими криками, а то есть огромный шанс словитт жалоб, проиграть каткк и т.п.
xalid1 avatar

xalid1

April 29, 2021 at 07:52 PM

можно было сделать это как статья но то что комьюнити кс параша я согласен
1919f avatar

1919f

April 29, 2021 at 08:04 PM

и то и то
StoryPvP_ avatar

StoryPvP_

April 29, 2021 at 08:10 PM

и то и то, согласен
pipkus avatar

pipkus

April 30, 2021 at 10:10 AM

изза того что кс стала бесплатной появилось достаточно много неадекватной школоты,но а так нельзя сказать ,то что комьюнити у игры плохое.
Dimas_2280 avatar

Dimas_2280

May 2, 2021 at 11:44 PM

Бесплатно зробили школоти появилось
wewe8980 avatar

wewe8980

May 3, 2021 at 02:00 AM

ну как попадёться
ZEIRF avatar

ZEIRF

May 3, 2021 at 06:27 PM

НАВЕРНОЕ КОМЛЬНИТИ СТАЛО УЖАСНО ИЗ-ЗА ЧИТЕРОВ КОТОРЫЕ ИГРАЮТ В БЕСПЛАТНУЮ КС

alexfrzz avatar

alexfrzz

May 4, 2021 at 09:15 AM

50/50





Lvumba3427 avatar

Lvumba3427

May 4, 2021 at 02:40 PM

лично я встречал как адекватных людей, так и отбитых додиков
PR1ZE avatar

PR1ZE

May 4, 2021 at 03:00 PM

Конечно параша
Rw1st avatar

Rw1st

May 4, 2021 at 03:16 PM

Есть нормальные игроки и токсики. Так что частичто
VerTuXaN avatar

VerTuXaN

May 4, 2021 at 03:55 PM

средне

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