Rain

Gem146

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novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
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adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
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novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
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Роблокс скатился

arab77 avatar

arab77

March 11, 2021 at 05:18 AM

Комьюнити было лучше в 100 ращ, а сейчас это глупые дети
potato643 avatar

potato643

March 11, 2021 at 11:02 AM

чем то я не согласен

csfail_maloi925_com avatar

csfail_maloi925_com

March 11, 2021 at 11:12 AM

Я так не думаю

Shadyhru avatar

Shadyhru

March 11, 2021 at 02:20 PM

думаю что чучуть скатился
wegord_u1 avatar

wegord_u1

March 11, 2021 at 06:37 PM

Ну я так не думаю, скорее скатились разрабы режимов , ведь донат очень решает и мешает играть
kokichioma1203 avatar

kokichioma1203

March 11, 2021 at 09:45 PM

ну чуть чуть он и вправду скатился((
megakot222 avatar

megakot222

March 11, 2021 at 09:55 PM

думаю да роблокс скатился
sakororo avatar

sakororo

March 11, 2021 at 10:12 PM

ну если смотреть на разрабов режимов, то скатились только они. Вот вчера захожу в рп по ОН, и оказывается, что обязательно нужно вступить в их группу, а они не понятно сколько принимать будут.
baiker0077 avatar

baiker0077

March 18, 2021 at 12:54 PM

Хм не думаю
Alex25250OK avatar

Alex25250OK

March 18, 2021 at 02:00 PM

незнаю мне норм
Filipson04 avatar

Filipson04

March 18, 2021 at 02:06 PM

возможно я немного консервант, но я скучаю по тому роблоксу который был когда я только начал в него играть
zagatkag446 avatar

zagatkag446

March 18, 2021 at 07:01 PM

супер

Drag222 avatar

Drag222

March 18, 2021 at 08:39 PM

Не могу с этим согласиться. Детская аудитория всегда была, а большинство проблем появилось с популяризацией каналов по Роблоксу и увеличению донатов в разных режимах.
SpicyBee822 avatar

SpicyBee822

March 18, 2021 at 08:42 PM

Комьюнити роблокс 2020 - 2021 просто дно
SpicyBee822 avatar

SpicyBee822

March 18, 2021 at 08:42 PM

И ещё этот аборт сри боже какая же это параша
SpicyBee822 avatar

SpicyBee822

March 18, 2021 at 08:43 PM

Как в такие игры как Аборт Сри и Миип срити можно играть?
SpicyBee822 avatar

SpicyBee822

March 18, 2021 at 08:43 PM

Просто дно роблокса
SpicyBee822 avatar

SpicyBee822

March 18, 2021 at 08:43 PM

Такое дно что если глянуть туда то можно обосратся какая там параша воляется
SpicyBee822 avatar

SpicyBee822

March 18, 2021 at 08:44 PM

Та кбнесить аааааааааааааааа0а0а0а0аа0аа0а0а0а00а0а00а0па0а0а0ааа
SpicyBee822 avatar

SpicyBee822

March 18, 2021 at 08:44 PM

Роблокс тупо так скатился + ушол Бэкст и нубаша
Chip22 avatar

Chip22

March 18, 2021 at 11:38 PM

не правда Л а я не могу найти работу в качестве главного тренера сборной России по футболу среди женщин в
wh0isit avatar

wh0isit

March 19, 2021 at 03:14 AM

ну, всё со временем меняется и не всегда в лучшую сторону, к сожалению.

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