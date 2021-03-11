Комьюнити было лучше в 100 ращ, а сейчас это глупые дети
думаю что чучуть скатился
Ну я так не думаю, скорее скатились разрабы режимов , ведь донат очень решает и мешает играть
ну чуть чуть он и вправду скатился((
думаю да роблокс скатился
ну если смотреть на разрабов режимов, то скатились только они. Вот вчера захожу в рп по ОН, и оказывается, что обязательно нужно вступить в их группу, а они не понятно сколько принимать будут.
возможно я немного консервант, но я скучаю по тому роблоксу который был когда я только начал в него играть
Не могу с этим согласиться. Детская аудитория всегда была, а большинство проблем появилось с популяризацией каналов по Роблоксу и увеличению донатов в разных режимах.
Комьюнити роблокс 2020 - 2021 просто дно
И ещё этот аборт сри боже какая же это параша
Как в такие игры как Аборт Сри и Миип срити можно играть?
Такое дно что если глянуть туда то можно обосратся какая там параша воляется
Та кбнесить аааааааааааааааа0а0а0а0аа0аа0а0а0а00а0а00а0па0а0а0ааа
Роблокс тупо так скатился + ушол Бэкст и нубаша
не правда
Л а я не могу найти работу в качестве главного тренера сборной России по футболу среди женщин в
ну, всё со временем меняется и не всегда в лучшую сторону, к сожалению.