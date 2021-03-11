Роблокс скатился

arab77 Комьюнити было лучше в 100 ращ, а сейчас это глупые дети

potato643 чем то я не согласен





csfail_maloi925_com Я так не думаю





Shadyhru думаю что чучуть скатился

wegord_u1 Ну я так не думаю, скорее скатились разрабы режимов , ведь донат очень решает и мешает играть

kokichioma1203 ну чуть чуть он и вправду скатился((

megakot222 думаю да роблокс скатился

sakororo ну если смотреть на разрабов режимов, то скатились только они. Вот вчера захожу в рп по ОН, и оказывается, что обязательно нужно вступить в их группу, а они не понятно сколько принимать будут.

baiker0077 Хм не думаю

Alex25250OK незнаю мне норм

Filipson04 возможно я немного консервант, но я скучаю по тому роблоксу который был когда я только начал в него играть

zagatkag446 супер





Drag222 Не могу с этим согласиться. Детская аудитория всегда была, а большинство проблем появилось с популяризацией каналов по Роблоксу и увеличению донатов в разных режимах.

SpicyBee822 Комьюнити роблокс 2020 - 2021 просто дно

SpicyBee822 И ещё этот аборт сри боже какая же это параша

SpicyBee822 Как в такие игры как Аборт Сри и Миип срити можно играть?

SpicyBee822 Просто дно роблокса

SpicyBee822 Такое дно что если глянуть туда то можно обосратся какая там параша воляется

SpicyBee822 Та кбнесить аааааааааааааааа0а0а0а0аа0аа0а0а0а00а0а00а0па0а0а0ааа

SpicyBee822 Роблокс тупо так скатился + ушол Бэкст и нубаша

Chip22 не правда Л а я не могу найти работу в качестве главного тренера сборной России по футболу среди женщин в