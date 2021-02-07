оцени 1 до 100

seregaROBLOX МНЕ КАЖЕТСЯ ПОТЯНЕТ НА 85

jastmin101 99 крутттооо

virusdanger1 60/100

1223552 бравл сас

Gggsw 99,9/100

Loshara_228_UA 55/100





tommiktom 50/100, не впечатляет, как по мне уж очень однообразна

YuraskaTV 70/100

Sussy_YOY 80/100 очень долго и скучно





Kir41203262 50 где то дам

Kir41203262 даже наверное можно и 60

vital4kk3222 50/100 надоедает бистро

NooB_Pro0 62 из 100.





MEGALUT 89/100

zhanat_w 100изи100

GhostWallet 100/100 в своем жанре

dark_veinz_ 100/100 приколбьная

AMIRUS329647 94,5 мне очень нравится

horror_fr_die_schiffe 99 мне она очень нравится больше чем танки

p_r_i_z_r_a_k крутая игра, ставлю 89/100

LIXTIX крутая игра ставлю100\100





Enzo29 Моряка лишь раз в жизни называют человеком, и то когда он за бортом.

https://clck.ru/32ZsbU

Anneta000 90/100, прикольная система боев,

sascha0321 90/100, прикольная система боев

Alexpro0458 7 из 10 сложно приспособится к интерфейсу.

Keksik011 на 60 из 100

pitonnn Думаю 100, игра отличная.



Anon1660328922 50\100. Всё однотипно. Мне не зашло.