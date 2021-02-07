МНЕ КАЖЕТСЯ ПОТЯНЕТ НА 85
50/100, не впечатляет, как по мне уж очень однообразна
80/100 очень долго и скучно
99 мне она очень нравится больше чем танки
крутая игра, ставлю 89/100
крутая игра ставлю100\100
Моряка лишь раз в жизни называют человеком, и то когда он за бортом.
https://clck.ru/32ZsbU
90/100, прикольная система боев,
90/100, прикольная система боев
7 из 10 сложно приспособится к интерфейсу.
Думаю 100, игра отличная.
50\100. Всё однотипно. Мне не зашло.
Чем больше морда и живот, тем крепче армия и флот.https://clck.ru/3DFuwS