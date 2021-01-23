Pubg или Fortnite?

ilililia да начнётся битва за право называться лучшей королевской битвой

ilililia как по мне и форт , и пабг круты . одна игра более лёгкая для восприятия , а другая-сложнее

Anonymous1584156241 для меня это две хороших игры я не хотел покупать пабг и пошёл в форт, так что я по большей части за фортнайт





AgenTRaptoR Форт лучше пабга

jastmin101 не то ни другое

paravoz_d пубг потомушто реализм

12danil_keki412 Конечно пабг фортнайт настроен на строительстве башни чтоб прятаться а в пабге как в реале

Avrigo Фортгайт для микрочеликов падких на яркую картинку, а пабг для реальных пацанов.)

Regiop Мне больше нравиться пабг

Andrey_aga_da если пабг мобайл и фортнайт, то фортнайт, если пабг и фортнайт, то пабг

32rer23 ФОРТНАЙТ И ПАБГ ТОП!

jastmin101 крутые обе но мне лучше пабг

mrskill1 pubg is more better than fortnite





paravoz_d пупг или форт ну хз

yTo4ka_KpRuwu пупг круче





Kaifkaif Фортнайт топ пубг не оч

opekaa для меня и то и то норм.)

DGakei По моему скромному мнению это ПУБГ, если ты тоже так считаешь жмякай лукас, какраз для таких любителей пубга есть обучающие ролики на ютюб канале "DGakei", смотри и играй лучше!

Angelina_kek пабг хотя я не играла в фотнайт но мне кажеться хорошая игра что пабг и форт у каждого свои вкусы





ireallywantmorerobux PUBG более реалестичный

ImJuke и то и другое . Фри фаер говно

Exile_Star форт норм и пабг норм .И люди которые не тянут пабг мобайл

Fermergerill форт и пабг топ

__6145 фортнайд получьше