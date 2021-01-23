Pubg или Fortnite?

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Rain

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novice rank iconArthursTwin: wazzup whos gona earn some money today?
novice rank iconlyz3r1234: Dinkdonk emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: good morning
novice rank iconfra4: Very Cat emote (inline chat version)
novice rank iconArthursTwin: good morning gamers!!
novice rank iconab4ddon: 🐸
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: 5000 gems = $5, you can set to $ in your profile
novice rank iconGamer /: Is there anyone Arab or Egyptian?
novice rank iconGamer /: Greetings to you all
SystemGamehag: 4 users received Gem191 from the Rain.
novice rank iconpkeydrop876543: How is it best to start earning here and how do the stones translate into rewards? I think it used to be 7000 for 50 rewards. What about now? Is it worth it? Because I don't know.
novice rank iconLeszek9028: pepeD emote (inline chat version)
novice rank iconpkeydrop876543: hey
novice rank iconمصري فلسطيني: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconFrancisco Lucivando Lima francisco: hi
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
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novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
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novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
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novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
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novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
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Pubg или Fortnite?

ilililia avatar

ilililia

January 23, 2021 at 05:11 AM

да начнётся битва за право называться лучшей королевской битвой
ilililia avatar

ilililia

January 23, 2021 at 05:12 AM

как по мне и форт , и пабг круты . одна игра более лёгкая для восприятия , а другая-сложнее
Anonymous1584156241 avatar

Anonymous1584156241

January 23, 2021 at 08:45 AM

для меня это две хороших игры я не хотел покупать пабг и пошёл в форт, так что я по большей части за фортнайт

AgenTRaptoR avatar

AgenTRaptoR

January 23, 2021 at 09:46 AM

Форт лучше пабга
jastmin101 avatar

jastmin101

January 23, 2021 at 06:38 PM

не то ни другое
paravoz_d avatar

paravoz_d

January 23, 2021 at 10:42 PM

пубг потомушто реализм
12danil_keki412 avatar

12danil_keki412

January 23, 2021 at 11:01 PM

Конечно пабг фортнайт настроен на строительстве башни чтоб прятаться а в пабге как в реале
Avrigo avatar

Avrigo

January 24, 2021 at 04:26 AM

Фортгайт для микрочеликов падких на яркую картинку, а пабг для реальных пацанов.)
Regiop avatar

Regiop

January 24, 2021 at 12:05 PM

Мне больше нравиться пабг
Andrey_aga_da avatar

Andrey_aga_da

January 24, 2021 at 04:48 PM

если пабг мобайл и фортнайт, то фортнайт, если пабг и фортнайт, то пабг
32rer23 avatar

32rer23

January 25, 2021 at 02:21 AM

ФОРТНАЙТ И ПАБГ ТОП!
jastmin101 avatar

jastmin101

January 26, 2021 at 11:48 AM

крутые обе но мне лучше пабг
mrskill1 avatar

mrskill1

January 26, 2021 at 05:50 PM

pubg is more better than fortnite

paravoz_d avatar

paravoz_d

January 27, 2021 at 09:26 AM

пупг или форт ну хз
yTo4ka_KpRuwu avatar

yTo4ka_KpRuwu

January 27, 2021 at 11:53 AM

пупг круче

Kaifkaif avatar

Kaifkaif

January 29, 2021 at 11:21 PM

Фортнайт топ пубг не оч
opekaa avatar

opekaa

January 30, 2021 at 02:01 AM

для меня и то и то норм.)
DGakei avatar

DGakei

January 30, 2021 at 03:24 PM

По моему скромному мнению это ПУБГ, если ты тоже так считаешь жмякай лукас, какраз для таких любителей пубга есть обучающие ролики на ютюб канале "DGakei", смотри и играй лучше!
Angelina_kek avatar

Angelina_kek

January 30, 2021 at 05:44 PM

пабг хотя я не играла в фотнайт но мне кажеться хорошая игра что пабг и форт у каждого свои вкусы

ireallywantmorerobux avatar

ireallywantmorerobux

February 8, 2021 at 09:00 PM

PUBG более реалестичный
ImJuke avatar

ImJuke

February 19, 2021 at 09:27 AM

и то и другое . Фри фаер говно
Exile_Star avatar

Exile_Star

February 19, 2021 at 12:25 PM

форт норм и пабг норм .И люди которые не тянут пабг мобайл
Fermergerill avatar

Fermergerill

February 19, 2021 at 07:57 PM

форт и пабг топ
__6145 avatar

__6145

February 19, 2021 at 11:03 PM

фортнайд получьше
TyphoonSs avatar

TyphoonSs

February 20, 2021 at 09:50 AM

какой фортнайт, пабг лучше

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