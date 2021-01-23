Pubg или Fortnite?

да начнётся битва за право называться лучшей королевской битвой
как по мне и форт , и пабг круты . одна игра более лёгкая для восприятия , а другая-сложнее
для меня это две хороших игры я не хотел покупать пабг и пошёл в форт, так что я по большей части за фортнайт
Конечно пабг фортнайт настроен на строительстве башни чтоб прятаться а в пабге как в реале
Фортгайт для микрочеликов падких на яркую картинку, а пабг для реальных пацанов.)
Мне больше нравиться пабг
если пабг мобайл и фортнайт, то фортнайт, если пабг и фортнайт, то пабг
крутые обе но мне лучше пабг
pubg is more better than fortnite
для меня и то и то норм.)
По моему скромному мнению это ПУБГ, если ты тоже так считаешь жмякай лукас, какраз для таких любителей пубга есть обучающие ролики на ютюб канале "DGakei", смотри и играй лучше!
пабг хотя я не играла в фотнайт но мне кажеться хорошая игра что пабг и форт у каждого свои вкусы
и то и другое . Фри фаер говно
форт норм и пабг норм .И люди которые не тянут пабг мобайл
какой фортнайт, пабг лучше