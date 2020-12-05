что лучше аниме или Roblox?

Ну тут поспорить неским.
То и то нормальное.
ок, мне тоже и то и то норм
роблокс конечно лутше роблокс топ отвечаю
Этот вопрос поставил меня в тупик.
я анимешница но выбераю роблокс кнш
Чё за вопросы? Конечно роблокс
но против аниме ни чего не имею
аниме не топ
роблокс кнш
топ
Сперва вот что скажу, аниме топ, во что я скажу потом, аниме режимы(нормальные) в роблаксе это вдвойне топ
Роблокс, вместо аниме пойду фильмы посмотрю:)
сайт често топ для робуксы мне нравится только у меня снизили уровень это минус!
Я не смотрю аниме, поэтому роблокс
Ну у Аниме болше чем плэйсов в роблоксе - Аниме
Роблокс у аниме на каждом кадре 18+