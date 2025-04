KyanG

!bueno este juego me ah dado muchas horas de diversion!! si alguno quiere jugar me agrega o me avisa para poder jugarlo juntos no se arrepentiran, soy algo lento pero le pongo mucho empeño para poder jugar, espero puedan comprender jajaja, algo que me llamo la atencion es que en una de mis primeras misiones se aparecio broly!!! yo dije ya perdi pero de pronto vino a ayudarme Goku y dije ya me salve por que goku se transformo en super sayayin face 3 y lo hiso añicos asi complete la mision gracias a la ayuda de mi querido Goku, con esa mision pude pasar de nivel y seguir adelante en cada mision me ayudaba un personaje diferente cuando me ayudo el maestro roshi fue muy gracioso en esa mision peliamos contra bulma, debo admitir que no era una gran pelea pero fue emocionante, quisiera poder ordenarle a mi muñequito que poderes pueda usar o poder ponerle poderes de mi propia creacion seria genial ya que eso se veia muy chido,