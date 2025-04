come si ricarica l'account di forge of empires con 600 diamanti??

Sonoita01 come si ricarica l'account con 600 diamanti?

bac213tv me lo chiedo anche io... cioè non ho voglia di fare un acquisto in game...





alicei ma come faccio ad avere i diamanti in questo gioco ?

Nezuko_official anche a me è stati dato questo compito come 2 ma non voglio shoppare su quel gioco pk non mi piace per niente

TheDarkDragon_ A me hanno rifiutato il primo compito ma vabbe sono solo 200 gemme e tra l'altro il link su gamehag porta a una pagina russa

MRX_FirePhenix mi aiutate il mio livelo non sale piu

Beluga_Jr Stessa domanda che mi faccio pure io, come si ricarica l'account con 600 diamanti e poi dov'e' la sezione premi

catox96 Avete risolto?

gorgeus11 i premi di forge of empires non esistono

Beluga_Jr Forse esistono oppure sono scemi i tizi di gamehag hanno messo sta missione e dopo qualche mese i tizi l'hanno tolta

Libera_L non capisco perchè non la tolgono definitivamente, ovvero perchè ce la propongono se non possono dare i premi