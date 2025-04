fajne auta

nick_keydropcom35

Dostałam drugą szansę

Nie mogę jej zmarnować

Wypełnię świat mój barwą

By szarość życia schować



Przed wschodem słońca wstanę

I nowy dzień przywitam

Czerwoną barwę wschodu

Korzeniem będę wdyc



W pomarańczowym świetle

Wykąpię moje ciało

Przepełni mnie bezpiecznie

I będzie rozgrzewało



Przez splot słoneczny wciągnę

Promienne blaski słońca

Wypełnię moje życie

Dostatkiem aż do końca



Przytulę się do drzewa

Co zieleń mi daruje

Nasycę moje serce

Miłością w nim pulsuje



A później spojrzę w górę

Wiruje błękit nieba

To kolor który lubię

Jak tlenu mi go trzeba



Tuż po zachodzie słońca

Nim czarna noc nastanie

W indygo kolor niebo

Przemienia swe przesłanie



Oddycham tym kolorem

Spokojem mnie wypełnia

Uwalnia mnie od stresu

Co życie uprzyjemnia





Nazbieram leśnych dzwonków

I wianek z nich zaplotę

By barwą fioletową

Zdobiły moją głowę



Rozpromieniony fiolet

Wibruje nad mą głową

Przez światło kryształowe

Przemienia się tęczowo



I kolorowym kręgiem

Otacza moje ciało

Przenika życie wszelkie

Co znów się odradzało