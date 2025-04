Que te hace sentir usar un tanque?

Zabrakel en mi experiencia, me divierte, me emociona y me da una sensación de satisfacción. y a ustedes?

llamitaremix Jaja yo me siento poderoso, pero es mpes épico cuando atacas en equipo al equipo rival

Perkavio La verdad me hace reencarnar esos momentos historicos y epicos (o no tan epicos jsjsjs) de la historia como Verdún, Las Ardenas, Stalingrado, Berlín, Okinawa y otros lugares más.

dddf1234 Esta muy genial pero me gusta más warships en especial el que maneja aviones

fabi2006 me siento todo un dios





Tesla_Model_S es una elegancia jugar ese juegaso me siento todo un zeus xdd

leocrak es una elegancia por que me siento dentro de la guerra

Frac45 como un tanque ._.

TR134 a verdad no se xd

TR134 pero igual voy a saberlo

steven_joaquin eno lo se tu dime

sel5859 hola que hacen :>

arbusto159 Te sientes poderoso capaz de destruir todo a tu paso pero cuando te enfrentas a otro ya te da miedo que te gane

SantiagoZzzyt TODO UN PRO AUNQUE NO EXISTA xd

Angel9256 bueno ni idea pero sirve

emix06 Dependo de que clase de tanque use, si uso en tanque pesado me siendo indestructible hasta que me destruyen xd, si voy con tanque ligero me siento como un rushero

luciano_pesenti es como estar dentro de una guerra pero sin matar gente de verdad y me gusta xdd

drako940 Me hace sentir tenso ya que la batallas son un poco complejas pero esto lo hace entretenido.

GamoArtz Yo te aconcejaria ahorrar los potenciadores, ya que sirven de mucho a la hora de conceguir esperiencia y monedas para meorar mas y mas tus tanques y tener mas oportunidades de ganar

rafusgamer2535 Es muy normal, la verdad este juego no me gusta del todo, me parece repetitivo

luigui_bross hace que me sienta poderoso xd