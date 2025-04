pistolety-opisy

Shadowek_PL

USP-S Pistolet, który dodatkowo dysponuje tłumikiem. Obrażenia, które jest w stanie wyrządzić na krótkim i średnim dystansie kształtują się następująco: 140 gdy przeciwnik nie posiada hełmu, a 70 gdy przeciwnik jest opancerzony. Wyrządza większe szkody niż Glock-18, ale posiada zaledwie 12 naboi w magazynku. Podobnie jak w przypadku Glocka, zawsze staraj się celować w głowę ponieważ strzały w korpus nie wyrządzają dużych obrażeń. P2000 Kolejny pistolet startowy Antyterrorystów, który nie różni się zbytnio od USP-S poza tym, że posiada dodatkowy nabój w magazynku, ale za to nie dysponuje tłumikiem. P250 Świetny pistolet, który można dostać za jedyne 300$. Za jego pomocą możesz zabić przeciwnika jednym strzałem w głowę z bliskiej lub średniej odległości niezależnie od tego, czy posiada on hełm, czy nie. Ze względu na spore obrażenia, ale mniejszą precyzję niż w przypadku Glocka lub USP-S, P250 najlepiej spisuje się na średnim i krótkim dystansie. Pistolet ten posiada niewielki rozrzut pocisków więc najlepiej jest oddawać krótkie serie po 4-5 pocisków. P250 jest świetną alternatywą dla początkowych pistoletów i bardzo dobrze spisuje się w rundzie ekonomicznej. Five-Seven Za 500$ otrzymujesz świetny pistolet, który wyrządza duże szkody i mieści aż 20 naboi w magazynku. Za sprawą 1 celnego strzału w głowę jesteś w stanie zlikwidować opancerzonego przeciwnika. Five-Seven posiada bardzo prosty do kontrolowania rozrzut pocisków ponieważ dwa pierwsze strzały lecą prosto w cel, a kolejne już nieco wyżej więc wystarczy w dobrym momencie opuścić delikatnie lufę pistoletu. Pistolet ten jest zawsze dobrym wyborem, gdy możesz zainwestować dodatkową gotówkę w broń pomocniczą. CZ75-Auto Unikatowy, automatyczny pistolet. Wyrządza większe szkody niż Glock i USP-S ponieważ z bliskiej odległości jest w stanie natychmiast zabić przeciwnika trafionego w głowę bez względu na to, czy posiada pancerz, czy nie. Świetnie spisuje się na krótkim dystansie. Niestety, posiada bardzo niewiele naboi w magazynku, małą precyzję i ciężko kontrolować jego rozrzut przez co w walce na daleki dystans spisuje się tragicznie. Dwie Beretty Niestety, Dwie Beretty nie wyrządzają zbyt sporych szkód więc aby zabić opancerzonego przeciwnika będziesz potrzebować dwa celne strzały w głowę. Biorąc pod uwagę, że w grze dostępne są znacznie lepsze pistolety, Dwie Beretty nie są warte swojej ceny. Desert Eagle Za 700$ otrzymujesz pistolet, który jest zabójczy na każdym dystansie. Desert Eagle wyrządza największe szkody ze wszystkich dostępnych pistoletów. Dzięki tak wielkiej sile rażenia wystarczy 1 strzał w głowę i zaledwie 2 strzały w korpus, aby zlikwidować opancerzonego przeciwnika, który znajduje się nawet daleko od Twojej pozycji. Niestety, broń posiada zaledwie 7 naboi w magazynku i ma bardzo durzy odrzut co sprawia, że jest trudna do kontrolowania. Przy ciągłym strzelaniu nie będziesz w stanie zapanować na bronią więc najlepiej oddawać strzały pojedynczo.