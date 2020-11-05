Нравится ли вам Roblox?

ну если смотреть со стороны то кажется норм игра, а что по графике то графика красивая только в отдельных плейсах, а что творится в плейсах там уже зависит от самих игроков, ну а так да
Роблокс ТООООООП! Амонг и майн средние, а бравл старс вообще мусор на устройство.
МАЙН ТОП РОБЛОКС СРЕДНИЕ А БРАВЛ ГВАНО ФУФЛО СРАНОЕ
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Да роблоксс моя любимая игра топ
зашли на 5 минут, застрял на несколько год :D
РОБЛОКС ТОПОВЫЙЙЙЙЙЙЙ 5 лет класные игры там можно создавать свой карты и очень много игр и екшн стрелялки там мжно изменять свой скин проходить поркуры короче очень топовая игра