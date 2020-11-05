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RussianGuy777 avatar

RussianGuy777

November 5, 2020 at 02:59 PM

Нравится ли вам Roblox?
LolHeliks avatar

LolHeliks

November 5, 2020 at 07:27 PM

да да
liinarkama123 avatar

liinarkama123

November 5, 2020 at 08:08 PM

конечно
Morkov228 avatar

Morkov228

November 6, 2020 at 11:03 AM

Очень????❤.
RobuxGetFree avatar

RobuxGetFree

November 6, 2020 at 11:38 AM

нууууууууууууууу да
Hir1ko2 avatar

Hir1ko2

November 11, 2020 at 02:42 AM

Очень)
dexton avatar

dexton

November 11, 2020 at 12:40 PM

Да

JustOff avatar

JustOff

November 11, 2020 at 12:42 PM

Это очень классная игра.
UnitiX avatar

UnitiX

November 11, 2020 at 01:02 PM

Нормальная игра
CrazyMans avatar

CrazyMans

November 11, 2020 at 03:06 PM

Наверное всеже дааааа
tqwekmbx avatar

tqwekmbx

November 11, 2020 at 04:14 PM

ну если смотреть со стороны то кажется норм игра, а что по графике то графика красивая только в отдельных плейсах, а что творится в плейсах там уже зависит от самих игроков, ну а так да


RAF_PROFI avatar

RAF_PROFI

November 11, 2020 at 06:08 PM

Роблокс ТООООООП! Амонг и майн средние, а бравл старс вообще мусор на устройство.
Donald_Kartoshka avatar

Donald_Kartoshka

November 11, 2020 at 06:10 PM

естественно!
Topchikloh avatar

Topchikloh

November 11, 2020 at 06:10 PM

МАЙН ТОП РОБЛОКС СРЕДНИЕ А БРАВЛ ГВАНО ФУФЛО СРАНОЕ
Topchikloh avatar

Topchikloh

November 11, 2020 at 06:11 PM

ьокаос оаоктвлктулвиортвосивовочрвочрсшвиагкичоврчгпкішрсщвовоа
Topchikloh avatar

Topchikloh

November 11, 2020 at 06:11 PM

акшсшуоцощувловлуоцоулво уосиілйхцдвисшурвгураговураошіжцлуитчршфйзцзлчтвовоу
Donald_Kartoshka avatar

Donald_Kartoshka

November 11, 2020 at 06:11 PM

как у вас дела

KoitoKotl0 avatar

KoitoKotl0

November 11, 2020 at 06:40 PM

ну норм игра
lersad avatar

lersad

November 11, 2020 at 06:43 PM

да игра норм
Kirkorov2684Vlad avatar

Kirkorov2684Vlad

November 11, 2020 at 06:52 PM

Да роблоксс моя любимая игра топ
Mistikq avatar

Mistikq

November 11, 2020 at 07:36 PM

майн топ, роблокс класс)

RonKon avatar

RonKon

November 11, 2020 at 09:14 PM

зашли на 5 минут, застрял на несколько год :D
Rasha_trik avatar

Rasha_trik

November 11, 2020 at 09:17 PM

Одна из моих любимых игр
Rasha_trik avatar

Rasha_trik

November 11, 2020 at 09:17 PM

Одна из моих любимых игр
sasha_186 avatar

sasha_186

November 12, 2020 at 12:21 AM

РОБЛОКС ТОПОВЫЙЙЙЙЙЙЙ 5 лет класные игры там можно создавать свой карты и очень много игр и екшн стрелялки там мжно изменять свой скин проходить поркуры короче очень топовая игра
12
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