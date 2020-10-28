что вам не нравится в роблокс
очень мало робуксов а камней душ
всем не нравится в роблокс то что там нет русского языка, даже нормально в чат не можно написать
Я честно говоря хз чем. Наверное для меня всё норм
мне не нравиться что, когда пишешь в чат ничего не понятно! одни решетки ####
Очень мало бесплатных вещей
цена робуксов, мало бесплатных вещей
слишком многое за робуксы и РЕШОТКИ
Дебилбные режимы ( + Адопт ми ) тупые нубы обсирающие донатеров.
я незн, ну робуксы дорогие,вещей бесплатных мало,робуксы дорогие и нет русского языка