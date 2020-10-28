что вам не нравится в роблокс

Lautaro Martinez
Lautaro Martinez
Gem17
rosanna_rondon
rosanna_rondon
Gem1,015
marcell16111994
marcell16111994
Gem126
葉航
葉航
Gem30
葉航
葉航
Gem273
葉航
葉航
Gem40
PayPal
PayPal
Gem15,320
sarafederedica
sarafederedica
Gem526
Kimberly Kelley
Kimberly Kelley
Gem49
Merida
Merida
Gem31
krishmahato086
krishmahato086
Gem8
sarafederedica
sarafederedica
Gem1,148
KilboBaginz420
KilboBaginz420
Gem20
sarafederedica
sarafederedica
Gem3
sarafederedica
sarafederedica
Gem3
KilboBaginz420
KilboBaginz420
Gem20
sarafederedica
sarafederedica
Gem356
KilboBaginz420
KilboBaginz420
Gem20
Milo
Milo
Gem210
KilboBaginz420
KilboBaginz420
Gem30
Rain

Gem0

unranked rank iconFerrason Andreaa: Good
unranked rank iconJoni 777: HHH
AdminJoshverd: Ok, I Pullup emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: pressF emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Coffin emote (inline chat version) Coffin emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Very Cat emote (inline chat version) Very Cat emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Kekwait emote (inline chat version) Astute Gentleman emote (inline chat version)
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Ya quiero tener robux para ya gastar en cualquier cosa
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Para gastar
unranked rank iconCharlie López Rodolfo: Quiero tener ya robux
SystemGamehag: One user received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconDkgmsfk: Hola, ¿alguno activo por aquí?
unranked rank iconMilo: hey
SystemGamehag: 2 users received Gem204 from the Rain.
unranked rank iconMilo: hey
novice rank iconKilboBaginz420: Capybara stare emote (inline chat version)
unranked rank iconIvanna Palomo: ..
unranked rank iconIvanna Palomo: Como le ago para conseguir robux?
unranked rank iconRyan Deals: Lol
unranked rank iconSamuel Mejia: aa
AdminJoshverd: Petcapy emote (inline chat version)
SystemGamehag: One user received Gem249 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconRyan Deals: How long does it take to show up
unranked rank iconRyan Deals: Anyone done the cazino casino offer
SystemGamehag: 3 users received Gem76 from the Rain.
unranked rank iconPoolBoy187: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconGabriel Arrighi: Popcorn emote (inline chat version)
unranked rank iconGabriel Arrighi: ..
unranked rank iconmara: Kekwait emote (inline chat version)
Sign in to start chatting

26

0/160

Back to Roblox

что вам не нравится в роблокс

StickmanAndroid avatar

StickmanAndroid

October 28, 2020 at 03:14 PM

что вам не нравится в роблокс
Nikitos0647 avatar

Nikitos0647

October 28, 2020 at 04:26 PM

ну не знаю?
Vladislav13568 avatar

Vladislav13568

October 28, 2020 at 04:27 PM

я тоже не знаю
FRACE134 avatar

FRACE134

October 28, 2020 at 05:43 PM

Дорогие робуксы
Coconut_con avatar

Coconut_con

October 28, 2020 at 05:50 PM

согласен
Dima_1f avatar

Dima_1f

October 28, 2020 at 05:58 PM

очень мало робуксов а камней душ
legionVeberYT avatar

legionVeberYT

October 28, 2020 at 06:19 PM

всем не нравится в роблокс то что там нет русского языка, даже нормально в чат не можно написать
Skorp avatar

Skorp

October 28, 2020 at 08:13 PM

классс, мне понравилось
EmmochkaSmelkova avatar

EmmochkaSmelkova

October 29, 2020 at 03:12 AM

Я честно говоря хз чем. Наверное для меня всё норм
asa_aigh avatar

asa_aigh

October 29, 2020 at 12:57 PM

мне не нравиться что, когда пишешь в чат ничего не понятно! одни решетки ####
__5761 avatar

__5761

October 29, 2020 at 01:01 PM

Очень мало бесплатных вещей
KiberPUG777 avatar

KiberPUG777

October 31, 2020 at 04:34 PM

мини игры.
MrTisty avatar

MrTisty

October 31, 2020 at 04:46 PM

цена робуксов
FelixUwU avatar

FelixUwU

October 31, 2020 at 04:47 PM

цена робуксов и токсики
Skrom_Naia avatar

Skrom_Naia

November 2, 2020 at 03:29 PM

цена робуксов, мало бесплатных вещей
Miller7yt avatar

Miller7yt

November 2, 2020 at 05:54 PM

слишком многое за робуксы и РЕШОТКИ
d_kyrluk avatar

d_kyrluk

November 3, 2020 at 12:50 AM

Дебилбные режимы ( + Адопт ми ) тупые нубы обсирающие донатеров.
Senku_x1 avatar

Senku_x1

November 3, 2020 at 01:53 AM

я незн, ну робуксы дорогие,вещей бесплатных мало,робуксы дорогие и нет русского языка
FRACE134 avatar

FRACE134

November 3, 2020 at 09:09 AM

Робуксыы дорогие капец
enEN
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy

что вам не нравится в роблокс - Roblox Forum on Gamehag