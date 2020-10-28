что вам не нравится в роблокс

StickmanAndroid что вам не нравится в роблокс

Nikitos0647 ну не знаю?

Vladislav13568 я тоже не знаю

FRACE134 Дорогие робуксы

Coconut_con согласен

Dima_1f очень мало робуксов а камней душ

legionVeberYT всем не нравится в роблокс то что там нет русского языка, даже нормально в чат не можно написать

Skorp классс, мне понравилось

EmmochkaSmelkova Я честно говоря хз чем. Наверное для меня всё норм

asa_aigh мне не нравиться что, когда пишешь в чат ничего не понятно! одни решетки ####

__5761 Очень мало бесплатных вещей

KiberPUG777 мини игры.

MrTisty цена робуксов

FelixUwU цена робуксов и токсики

Skrom_Naia цена робуксов, мало бесплатных вещей

Miller7yt слишком многое за робуксы и РЕШОТКИ

d_kyrluk Дебилбные режимы ( + Адопт ми ) тупые нубы обсирающие донатеров.

Senku_x1 я незн, ну робуксы дорогие,вещей бесплатных мало,робуксы дорогие и нет русского языка