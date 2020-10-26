есть ли минусы у роблокс?

catoeeuj игра нравится, но минус что много ТоКсиКов :I

kitosko1k платные робуксы( но можно получить бесплатно здесь

baksek228 нету минусов

baksek228 спам для лвл

vororm есть робуксы платные и надо создовать с донатом





SlavaD080209 минус в том что токсики.

thunder111w есть , как и в любой другой игре





Stephen432 много доната и движок слабенький

Gggaa игра нравится, но минус что много ТоКсиКов :I

Ragnarecg все платно и это минус

SashkaKakashka Ну, во всем есть свои минусы и плюсы) Меня например не устраивает, что игра в какой то части платная, там много читеров, хакеров, взломщиков и людей «токсиков». А так игра впринципе неплоха)

iBICH большой минус это токсики хоть и сама токсик но пропустим и вечная проблема это ## #### ## :japanese_goblin::japanese_goblin::japanese_goblin:

False4ok Конечно, как и у всех игр. Это комюнити и тупые режимы

Anonymous1603735614 Почти всё платно, но есть и бесплатные вещи а так всё нормально

okidi111 Там

все

платно.

Вещи

дорогие.

SlavaD080209 вы забыли, ещё большой минус это токсики

Vitam1n Создатели режимов завышают донат на привилегии

giongiq4 ну много игр но они не все збалансированы

TukTak токсик очени много патамушто ты не донатер и завышеней цены

Dopsaiko Roblox - в первую очередь многомиллионный, оплачиваемый проект, со своими особенностями.

Его плюсы - его минусы. Много одежды в каталоге, но за чёртовы рога мы отдадим 1500 робуксов.

ubernaki Минус это школьники)





XxxPIDRxxX1 в роблоксе нет минусов)

arino4ka8 нееееееет сам тупой

Kurkumischka Да, в каждой игре есть минусы в роблоксе токсичные люди, много доната