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есть ли минусы у роблокс?

catoeeuj avatar

catoeeuj

October 26, 2020 at 12:41 PM

игра нравится, но минус что много ТоКсиКов :I
kitosko1k avatar

kitosko1k

October 26, 2020 at 12:59 PM

платные робуксы( но можно получить бесплатно здесь
baksek228 avatar

baksek228

October 26, 2020 at 01:02 PM

нету минусов
baksek228 avatar

baksek228

October 26, 2020 at 01:03 PM

спам для лвл
vororm avatar

vororm

October 26, 2020 at 02:06 PM

есть робуксы платные и надо создовать с донатом

SlavaD080209 avatar

SlavaD080209

October 26, 2020 at 05:14 PM

минус в том что токсики.
thunder111w avatar

thunder111w

October 26, 2020 at 05:59 PM

есть , как и в любой другой игре

Stephen432 avatar

Stephen432

October 26, 2020 at 07:14 PM

много доната и движок слабенький
Gggaa avatar

Gggaa

October 26, 2020 at 07:17 PM

игра нравится, но минус что много ТоКсиКов :I
Ragnarecg avatar

Ragnarecg

October 26, 2020 at 07:59 PM

все платно и это минус
SashkaKakashka avatar

SashkaKakashka

October 26, 2020 at 08:03 PM

Ну, во всем есть свои минусы и плюсы) Меня например не устраивает, что игра в какой то части платная, там много читеров, хакеров, взломщиков и людей «токсиков». А так игра впринципе неплоха)
iBICH avatar

iBICH

October 26, 2020 at 08:36 PM

большой минус это токсики хоть и сама токсик но пропустим и вечная проблема это ## #### ## :japanese_goblin::japanese_goblin::japanese_goblin:
False4ok avatar

False4ok

October 26, 2020 at 10:36 PM

Конечно, как и у всех игр. Это комюнити и тупые режимы
Anonymous1603735614 avatar

Anonymous1603735614

October 26, 2020 at 11:21 PM

Почти всё платно, но есть и бесплатные вещи а так всё нормально
okidi111 avatar

okidi111

October 26, 2020 at 11:49 PM

Там
все
платно.
Вещи
дорогие.
SlavaD080209 avatar

SlavaD080209

October 27, 2020 at 12:49 AM

вы забыли, ещё большой минус это токсики
Vitam1n avatar

Vitam1n

October 27, 2020 at 01:06 AM

Создатели режимов завышают донат на привилегии
giongiq4 avatar

giongiq4

October 27, 2020 at 01:10 AM

ну много игр но они не все збалансированы
TukTak avatar

TukTak

October 27, 2020 at 01:20 AM

токсик очени много патамушто ты не донатер и завышеней цены
Dopsaiko avatar

Dopsaiko

October 27, 2020 at 02:40 AM

Roblox - в первую очередь многомиллионный, оплачиваемый проект, со своими особенностями.
Его плюсы - его минусы. Много одежды в каталоге, но за чёртовы рога мы отдадим 1500 робуксов.
ubernaki avatar

ubernaki

October 27, 2020 at 03:16 AM

Минус это школьники)

XxxPIDRxxX1 avatar

XxxPIDRxxX1

October 27, 2020 at 03:25 AM

в роблоксе нет минусов)
arino4ka8 avatar

arino4ka8

October 27, 2020 at 05:43 PM

нееееееет сам тупой
Kurkumischka avatar

Kurkumischka

October 27, 2020 at 06:29 PM

Да, в каждой игре есть минусы в роблоксе токсичные люди, много доната
EmmochkaSmelkova avatar

EmmochkaSmelkova

October 29, 2020 at 03:18 AM

Незнаю. Наверное для меня их нет)
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есть ли минусы у роблокс? - Roblox Forum on Gamehag