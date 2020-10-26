есть ли минусы у роблокс?

игра нравится, но минус что много ТоКсиКов :I
платные робуксы(
но можно получить бесплатно здесь
есть робуксы платные и надо создовать с донатом
есть , как и в любой другой игре
много доната и движок слабенький
игра нравится, но минус что много ТоКсиКов :I
Ну, во всем есть свои минусы и плюсы) Меня например не устраивает, что игра в какой то части платная, там много читеров, хакеров, взломщиков и людей «токсиков». А так игра впринципе неплоха)
большой минус это токсики хоть и сама токсик но пропустим и вечная проблема это ## #### ## :japanese_goblin::japanese_goblin::japanese_goblin:
Конечно, как и у всех игр. Это комюнити и тупые режимы
Почти всё платно, но есть и бесплатные вещи а так всё нормально
Там
все
платно.
Вещи
дорогие.
вы забыли, ещё большой минус это токсики
Создатели режимов завышают донат на привилегии
ну много игр но они не все збалансированы
токсик очени много патамушто ты не донатер и завышеней цены
Roblox - в первую очередь многомиллионный, оплачиваемый проект, со своими особенностями.
Его плюсы - его минусы. Много одежды в каталоге, но за чёртовы рога мы отдадим 1500 робуксов.
Да, в каждой игре есть минусы в роблоксе токсичные люди, много доната
Незнаю. Наверное для меня их нет)