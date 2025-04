rob_roj

Dla wszystkich, którzy chcą tego spróbować, ale także dla tych, którzy już zaczęli grać w Vast Wars. Chciałbym podzielić się swoim doświadczeniem z VastWars. Z góry ostrzegam, że nie jest to kopia innego artykułu, gdyż zdarzyło mi się kiedyś, że został oznaczony jako plagiat, więc mam nadzieję, że tym razem minie. Celem (no cóż, celem prawdopodobnie nie jest) tej gry jest zostanie najlepszym możliwym gangsterem z największym imperium (miastem), co jest powszechne w każdej podobnej grze. Gracz wcielający się w przywódcę mafii stara się, aby jego miasto było obiecujące. Istnieją trzy rodzaje stref - farmy, kopalnie i działki budowlane. W tych później, w zależności od osiągniętego poziomu, zostanie zaoferowana odpowiednia zabudowa, taka jak dom mafii, siłownia, stocznia, garaż, willa przestępców, dom towarowy, bank, szpital, krzyczący dom, uprawa konopi, hostel, kasyno, giełda, koszary , więzienie, bar, budynek aukcyjny, arena, targ, hotel, laboratorium amfetaminy, fabryka.Trzy zadania Gamehaga są bardzo proste, musisz wykonać screeny budynków, jak to zrobić? Na przykład musisz zbudować siłownię. Po skonfigurowaniu siłowni kliknij na nią, a jej okno się otworzy. Następnie naciśnij Shift + PrintScreen (niemiecka klawiatura Druck), a następnie zaczniesz malować w systemie Windows i wklejasz. Daje to obraz na pełnym ekranie, co jest jednym z warunków. Następnie zapisujesz go jako obraz w formacie jpg. Na stronie Gamehag z grą kliknij przycisk zadania, a pojawi się okno do wstawienia tego obrazu. Znajdziesz miejsce, w którym go zapisałeś, potwierdzisz i pierwsze zadanie zostanie wykonane.

Następnie przejdź do następnego zadania - zbuduj Dom Mafii. Trzecie zadanie - zbuduj bank. Tylko trąbka. Gym - siłownia. Mafia´s Boss Hause - Dom mafii.Teraz możemy więc przejść do wyjaśnienia górnych wskaźników. HP (healt point) - punkt życia, punkt zdrowia. Na zwiększenie maksymalnej liczby punktów wpływa szpital lvl (Hospital).

Energy - energia. Zwiększa lvl siłowni (Gym). Używany do większości aktywacji budynków. Więc to jest bardzo ważne. Dlatego staraj się szkicować siłownię jak najwięcej.Happy - popularność. Zmniejsza się głównie na siłowni iw przestępstwach, takich jak Crime House, Prison. Courage - Odwaga. Zmniejsza przestępczość, tak jak w Crime House.Na początku, zaraz po zbudowaniu farmy konopi (Cannabis farm), zacznij w niej wydobywać. W zakładce Nasiona kup nasiona i pozwól im rosnąć. Gdy wyrosną, kliknij Inventory i sprzedaj je . Nie dostajesz tyle $, ile szmuglujesz statek, ale jest dużo szybciej i szybciej zarabiasz. Nie zapomnij podnieść poziomu budynku. Jeśli Ci się spodoba, kontynuuj następnym razem.Z góry dziękuję za pozytywną ocenę.