comenten una anectota que tengan de roblox

Saritta15 Empiezo yo una vez casi me jackean la cuenta solo por saludar a alguien,lo salude porque queria amigos y como que al que salude se ofendio y era hacker.

Saritta15 Y si se preguntan si era hacker me quito algunad cosas de adopt me pero igual no me quito la cuenta

andreischan yo con otra morra estabamos riendonos de una niña porque se habia quejado de que la empujaron en el tower of ****, la cosa que alfinal termine peleando yo sola con la niña pero me cagaba de risa, la cosa es que la niña no sabia que mas decirme para dejar de hacer el ridiculo asi que se la re inventaba que en verdad era madre y su hija esta sangrando en el piso en ese mismo momento y que estaba llamando a la ambulancia, yo no entendia nada jaja pero me seguia riendo porque la wea falsa, la mina gritaba diciendo que yo no entendia nada y que yo que se, se fue despues de esa escena pero en mi opinion esa fue la excusa mas pendeja para ganar una pelea xD