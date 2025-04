Pourquoi tout le monde veut des skins ?

pikadu64 Je n'ai pas compris pourquoi tout le monde veut des skins, ça ne sert à rien à part changer le look de l'arme et ça peut coûter extrêmement cher. Si quelqu'un pourrait m'aider, ça serait sympa

bibi_pich c'est stylé et tu te te sens plus plus à l'aise mais en vrai oui ça sertr à rien

pikadu64 Enfin, sur le côté stylé, on oubliera les quelques dizaines de séries de skins bonnes à jeter à la poubelle





spie1 certains sont dans l'optique que les skins ca prouve un niveau, un respect

hackerBill ya de l'argent a se fair sur les skin cs pas comme les autre jeux comme fortnite ou tu peut pas vendre

pikadu64 Sauf que si tu achètes des skins pour les revendre, tu perdras forcément de l'argent vu que tu dois les revendre moins cher et que steam prend une partie de l'argent de la vente

hackerBill ba nn si tu les gagne en game moi g deja drop des truc a 4€ et des caisse a 2€ et des truc moins bien aussi dans 0,10€ donc c toujour cool la g 1,72€ sur steam grace a cs

hackerBill (AWP acheron , awp safari , ak-47 safary ,2 caisse fracture ,et plein de truc a 0,03)

bibi_pich oui au pire tu vend tes caisses

axsoo bah en sois les skins c'est stylé et puis tu peux kes revendre donc ya un gros business en sah

FlaresFox perso j’ai acheté des skins car je me projette dans le jeu sur le long terme, donc c’est une façon de me dire : j’ai mis tout ça en thune je vais pas abandonner

give_me_your_awp_pls Je suis parti de 0€ et mtn j ai 30€ de skin juste en tradant

Said_Yt pour justifier sa valeur dans le jeu

Thetemplarofgames y'a aussi pour certains, aimer ce qu'on utilise

djoy_zzz psk très beau

Thetemplarofgames Parce que aussi pour dire : "Qui c'est que c est qui à la plus grosse ?" Question d'égo pour certains. Et pour d'autres pour parraître mon nul. Après y a aussi comme je l'ai dis au dessus, aimer ce qu'on utilise. MAis c est franchement pas crucial.

lolmandewsean car ils regarde cool :>

TwoSouth Juste pour que ça soit plus estetique ou montrer qu'ils possède des thunes

Alphanox75 Je pense que c'est avant tout pour montrer sa richesse, de pouvoir dire "Eh regarde le skin insane que t'as pas". De plus, le marché du skin (acheter des skins et les revendre) est vraiment fait pour nous donner envie d'en avoir : si jamais tu achètes des skins et, deux mois plus tard, tu ne joues plus au jeu, tu peux toujours vendre les skins et tu auras presque rien perdu.

zyteufL le skin ont de la valeur

Buckyyy les skins c'est cool pour customiser un max de truc et être "bg" normal que ça ai un prix

