Скажите мне как играть в роблокс????????????

Uiop25 Объясните мне????????????

GamehagDozzi нажми на любую игру в роблокс и играй. редактировать аватар ты можешь в иконке "Avatar"

Atikus нажми на любую игру в роблокс и играй

Atikus редактировать аватар ты можешь в иконке "Avatar"

Fain_To если ты про управление персонажа на пк, то- w a s d - движение персонажа, пробел - прыжок

Awgust Классно, но я играть не буду.... у меня комп подлагивает нереально а так то управление:w a s d и пробел





Lerric привіт гг





MegaBrosik Хотите прикол так вот просто повторяя что делают игроки если ты разобрался с управление ну и все!





Super_kotik2935 эмммм чё блин?

ArtemAlexandr Классно, но я играть не буду.... у меня комп подлагивает нереально а так то управление:w a s d и пробел

