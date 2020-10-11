Скажите мне как играть в роблокс????????????

Объясните мне????????????
нажми на любую игру в роблокс и играй. редактировать аватар ты можешь в иконке "Avatar"
нажми на любую игру в роблокс и играй
редактировать аватар ты можешь в иконке "Avatar"
если ты про управление персонажа на пк, то- w a s d - движение персонажа, пробел - прыжок
Классно, но я играть не буду.... у меня комп подлагивает нереально а так то управление:w a s d и пробел
Хотите прикол так вот просто повторяя что делают игроки если ты разобрался с управление ну и все!
Классно, но я играть не буду.... у меня комп подлагивает нереально а так то управление:w a s d и пробел
нажми на любую игру в роблокс и играй. редактировать аватар ты можешь в иконке "Avatar"