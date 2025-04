roblox o among us

luis_daniel8 ambosa son re wenos ambos los recomiendo

ainabusns los dos

GoldenPumpkin Los dos son bastante buenos aunque igual creo que prefiero roblox

Arielquispe2003 los dos son buenos juegos

Humper36 yo elijo Roblox :3

Shadow5689 Ambos. Pero en realidad prefiero más roblox, Lo juego más con mis amigos y en Among Us me banearon del server de discord por que me toco muchas veces impostor y los traicionaba xD

Toonixc los dos estan chidos :D

Pushpush ambos juegos son entretenidos aunque amoug us no es tan sociable como roblox y no tiene tantos minijuegos como el claro que se puede jugar entre amigos pero no es lo mismo xd aun asi ambos son grandes juegos segun mi opinion :grin:



MateoProGamer102 Los dos son bastante buenos aunque igual creo que prefiero roblox

DieTri01 Among Us Genial y totalmente diferente al roblox, no se pueden comparar son cosas distintas

xXYdraXx yo elijo Roblox

carlos020411 roblox lo e jugado desde pequeño y el otro no

sara84 yo prefiero roblox

jhonatan_machado1 los dos son buenos

master_pro_sth4 among us se ve interesante pero es más accesible roblox

Angelz234 para mi megustan los dos jejejej

maxgamercrakc par mi los dos son unos juegos buenisimos y se los recomiendo , los dos son muy buenos

Gina_victoria05 se





Cuuak56 among us es un buen juego pero se vuelve repetitivo y aburrido :C prefiero roblox

Lisandroide Roblox por qué jugar en amoug us con gente random siempre se sale la mitad de la partida la única manera de jugar bien es con amigos

XFabianXd_21 La verdad nose cual ya que among us y roblox son unos de mis juegos favoritos

Paulodybala745 los 2 son buenardos among us y roblox

KL_0399 Roblox, y me duele el decidir uno de los dos ;-;

Dalia333 Me gustan los dos pero prefiero más roblox